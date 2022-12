Lenka Klimentova wywija z noworodkiem na ręku. Internauci są przerażeni

Lenka Klimentova i Jan Kliment są parą od 2009 roku. Pobrali się sześć lat temu, ale dopiero kilka dni temu powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Jak się okazuje, para długo musiała się starać o ciążę. Kiedy juror „Mam talent” pochwalił się tą wiadomością, to nie ukrywał, że pytania o potomstwo, które słyszał przez lata, nie były niczym przyjemnym.

Internauci przerażeni tańcem Lenki Klimentovej z noworodkiem

Celebryci postanowili nazwać swojego pierworodnego Cristian. Jego mama chętnie chwali się nim w mediach społecznościowych. Na Instagramie znajdziemy masę zdjęć noworodka, zarówno ze szpitala zaraz po porodzie, jak i z powitania w domu. Klimentova chętnie też odpowiada na pytania internautów. Lenka Klimentova, która jest zawodową tancerką i ma na swoim koncie udział w „Tańcu z Gwiazdami” postanowiła zaimponować internautom swoją formą zaledwie kilka dni po porodzie. Gwiazda udostępniła nagranie, na którym widać, jak w świątecznej piżamie tańczy w szybkim tempie do utworu Meghan Trainor. „Nasz pierwszy taniec i od razu świąteczny. Od razu tańczy mi się lepiej!” – napisała.

Post jednak nie przypadł fanom do gustu i pojawiło się wiele negatywnych komentarzy. „Dziewczyno, pomyśl o jego główce. Poczytaj, co się dzieje z mózgiem dzieciątka w chwili takich »tańców«, wstrząsów itd. Matkoooo Boooskaaaaa”; „Twój syn ma tydzień, a potrząsasz nim jak workiem ziemniaków. Poczytaj o zespole dziecka potrząsanego”; „Tego nie da się oglądać. Człowiek ma wrażenie, że dziecko zaraz wypadnie z ręki”; „Uwielbiam Cię i nie odbierz mojej wiadomości jako hejt czy złośliwość, ale muszę przyznać, że odważnie trzymasz swoje szczęście. Na początku myślałam, że to lalka…” – czytamy na profilu Lenki Klimentovej.

