„Barwy szczęścia”. Kajtek wraca do Polski. Zawalczy o Lilly?

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia” – co w nowym odcinku?

Hubert i Kama odwiedzają młodą matkę, której pomogli podczas porodu i wspólnie wybierają dla jej córeczki drugie imię: Klara. W domu Pyrków zjawia się nagle Laura, która zwraca Klarze ukradzione wcześniej pieniądze. Ma nadzieję, że dostanie wyrok w zawieszeniu. Przy okazji dziewczyna żąda jednak także stu tysięcy złotych – za opowiedzenie historii, dzięki której pisarka stworzyła bestseller.

Kasia odwiedza w szpitalu Igora i szczerze wyznaje, że nie chce wracać do tematu uczuć, jakie do niej żywi. Wyraźnie go tym rozczarowuje. Z kolei Łukasz zwołuje w redakcji specjalne zebranie, na którym wyjaśnia kolegom, jakie są kulisy odejścia z pracy Weroniki oraz Modrzyckiego. Gdy o ostatnich wydarzeniach dowiaduje się Wangel, jest naprawdę zaniepokojony zastanawiając się, jak afera z pocałunkiem i szantażem wpłynie na psychikę jego córki. Kajtek wraca nagle do Polski i prosi Justina, by zostawił Lilly w spokoju, a później dziękuje Oliwce za to, jak wiele dała mu w trakcie ich związku i zapewnia, że zawsze może na niego liczyć, nawet jeśli nie są już parą.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

