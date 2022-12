Wyjątkowy prezent od Lewandowskiej dla partnerki Ronaldo. Co dostała Rodriguez?

Trzeba przyznać, że Anna Lewandowska przeszła długą drogę od wielokrotnej medalistki mistrzostw świata w Karate do swojej obecnej pozycji. Żona piłkarza jest nie tylko influencerką i matką dwóch córek, ale też świetnie radzi sobie w biznesie. Anna Lewandowska może się pochwalić już własną aplikacją treningową, firmą cateringową oraz marką kosmetyczną. Regularnie zapowiada też nowe projekty, więc można się spodziewać, że to nie koniec.

Anna Lewandowska rozszerza zasięgi. Dała prezent Georginie Rodriguez

Lewandowska równocześnie z rozwojem kariery swojego męża Roberta Lewandowskiego, rozwija swoje znajomości z innymi WAGs. Do tej pory przyjaźniła się tylko z partnerkami polskich zawodników, jednak po wyjeździe z Nieniec do Barcelony to się zmieniło. Także Mundial w Katarze był idealną okazją do zacieśnienia więzi z wybrankami innych piłkarzy. Celebrytka zaprosiła na wspólny trening Mikky Kiemeney, partnerkę Frenkiego de Jonga, gwiazdy FC Barcelony i reprezentacji Holandii oraz Laurę Benschop, ukochaną Davy'ego Klaassena, reprezentanta Holandii.

Teraz przyszedł czas na prawdziwą gwiazdę jaką jest Georgina Rodriguez, partnerka Cristiano Ronaldo. Modelka, która pochodzi z Argentyny właśnie pochwaliła się wyjątkowym prezentem, który ofiarowała jej Anna Lewandowska. Matka dzieci Ronaldo udostępniła zdjęcie upominku na Instagramie. Na fotografii widzimy komplet kosmetyków marki, która należy do żony Lewandowskiego. Georgina Rodriguez oznaczyła konto firmy i podziękowała najpopularniejszej polskiej WAGs. „Dziękuję piękna” – napisała na InstaStories.

