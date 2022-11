„Willow” będzie „odtrutką” po „Pierścieniach Władzy”? Serial już na Disney+

Willow, w którego ponownie wcielił się Warwick Davis, powraca, by kontynuować pełną przygód, wyzwań i niezwykłych kompanów wędrówkę, której celem jest pokonanie zła. W obronie Elory Danan, królestwa Tir Asleen i całego Andowyne, będzie gotów zmierzyć się z wrogiem, który okaże się bardziej niebezpieczny, niż mogło się to wydawać. W tej misji nie będzie jednak sam – towarzyszy mu grupa zuchwalców, za których przeżycie będzie czuł się odpowiedzialny. W nowej odsłonie „Willow” nie brakuje nostalgicznych nawiązań do fabularnego pierwowzoru, easter eggów i niezwykłych historii, które momentami śmieszą, a czasami mają wywołać strach.

Poza Warwickiem Davisem w obsadzie serialu znaleźli się także: Ellie Bamber, Ruby Cruz, Erin Kellyman, Tony Revolori, Amar Chadha-Patel, Dempsey Bryk i Joanne Whalley. Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Jonathan Kasdan, Tommy Harper, Wendy Mericle, Roopesh Parekh, Ron Howard i Samie Kim Falvey pełnią funkcję producentów wykonawczych.

Pierwszy sezon „Willow” składa się z ośmiu odcinków, które będą miały premierę co tydzień. Na start Disney+ udostępnił widzom aż dwa odcinki.

