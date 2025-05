Znamy zwycięzcę Eurowizji 2025! Jak poszło Justynie Steczkowskiej?

W sobotę, 17 maja 2025 roku, w Bazylei odbył się finał 69. Konkursu Piosenki Eurowizji. W wydarzeniu wzięło udział 26 krajów, w tym Polska, reprezentowana przez Justynę Steczkowską z utworem „Gaja”. Po zsumowaniu głosów jurorów i widzów okazało się, że zwycięzcą została Austria. Reprezentant tego kraju, JJ, zdobył pierwsze miejsce z utworem „Wasted Love”, uzyskując łącznie 436 punktów. Tuż za Austrią, znalazł się Izrael, który w tym roku reprezentowała Juwal Rafael z piosenką „New Day Will Rise”. Głównym faworytem konkursu według bukmacherów była Szwecja, więc wynik Austrii jest pewnym zaskoczeniem.

Eurowizja 2025. Na którym miejscu była Justyna Steczkowska?

Justyna Steczkowska, która powróciła na eurowizyjną scenę po 30 latach, zaprezentowała utwór „Gaja”, łączący nowoczesne brzmienia z etnicznymi motywami. Jej występ spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności, jednak ostatecznie Polska nie znalazła się w czołówce konkursu. Justyna Steczkowska otrzymała 17 punktów od krajowych jury i 139 punktów od widzów. Łącznie zatem Polska zdobyła 156 punktów, co dało nam 14. miejsce w finale Eurowizji.

Kim jest JJ, zwycięzca Eurowizji 2025?

JJ, a właściwie Johannes Pietsch, urodził się 29 kwietnia 2001 roku w Wiedniu. Jest synem austriackiego specjalisty IT i filipińskiej kucharki. W dzieciństwie mieszkał w Dubaju, gdzie zetknął się zarówno z muzyką pop, jak i operową, co wpłynęło na jego unikalny styl muzyczny łączący te dwa gatunki. W 2016 roku powrócił do Austrii, gdzie kontynuował edukację muzyczną. Studiował śpiew operowy w Opernschule der Wiener Staatsoper oraz na Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.

JJ zdobył doświadczenie sceniczne, uczestnicząc w programach talent show. W 2020 roku brał udział w brytyjskiej edycji „The Voice”, gdzie trafił do drużyny will.i.am i dotarł do etapu „Knockouts”. Rok później wystąpił w austriackim programie „Starmania”, dochodząc do finału.

O czym jest piosenka „Wasted Love”?

„Wasted Love” to debiutancki singiel JJ-a, wydany 6 marca 2025 roku. Utwór został napisany przez JJ-a we współpracy z Teodorą Špirić i Thomasem Thurnerem. Piosenka łączy elementy popu i opery, tworząc emocjonalną balladę o nieodwzajemnionej miłości, która przechodzi w dynamiczne brzmienia techno. JJ zaprezentował imponujący zakres wokalny, obejmujący cztery oktawy. Sceniczna prezentacja utworu wyróżniała się minimalistyczną estetyką w czerni i bieli oraz symboliką inspirowaną motywami morskimi.

Zwycięstwo JJ-a w Eurowizji 2025 stanowi trzeci triumf Austrii w historii konkursu, po sukcesach Udo Jürgensa w 1966 roku i Conchity Wurst w 2014 roku.

