„Na Wspólnej”. Karol ląduje w łóżku z Alą

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3533?

Luśka bardzo swobodnie czuje się u Bergów – paraduje w seksownej koszulce nocnej. Ma jakiś plan? Tymczasem Junior odkrywa, że Enigma wrzucił do sieci filmiki z przebierającymi się w szatni koleżankami z ich szkoły. W dodatku kumpel oznajmia, że będą na tym… zarabiać.

Dex namawia brata, żeby zakręcił się koło Ali. Karol nie chce – twierdzi, że nie potrafi zapomnieć o Magdzie. Próbuje się z nią umówić, ale kiedy widzi ją w towarzystwie chłopaka, z którym ostatnio imprezowała, trafia go szlag. Karol zaprasza do siebie Alę – dziewczyna wie, czego chce i… to dostaje.

Marta i Fabian spotykają w szpitalu córkę pani Walerii. Krystyna nie ma odwagi wejść do matki – za dużo przez nią wycierpiała. Operator Leśniewskiej przekonuje córkę staruszki, żeby jej wybaczyła. Widząc córkę, pani Waleria jest… szczęśliwa. Tymczasem Fabian opowiada Marcie o dramacie swojego życia. Leśniewska jest bardzo poruszona.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

Czytaj też:

QUIZ z życia gwiazd PRL. Jędrusik, Przybora, OsieckaCzytaj też:

„Pierwsza miłość”. Brian i Ula zostaną parą?