„Na Wspólnej”. Dziecko Bergów jest sparaliżowane

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3532?

Misia odzyskuje przytomność i oddycha już bez respiratora – niestety, z powodu uszkodzenia rdzenia kręgowego nie ma czucia w rękach i nogach. Joanna i Bogdan są przerażeni słysząc, że lekarz nie daje szans na poprawę. Bergowie od razu myślą o zagranicznej terapii. Ich nerwowe rozmowy przerywa Miłosz, który chce wiedzieć jaki jest stan dziewczynki. Zrozpaczona Joanna rusza na niego.

Luśka proponuje Jarkowi, że wprowadzi się do niego – pomoże mu w opiece nad dziećmi pod nieobecność siostry. Berg jest bardzo wdzięczny… Tymczasem Junior z kumplem podglądają w szatni półnagie koleżanki. Na dodatek je nagrywają.

Wojtek na kolejnej lekcji z Leonem przypadkiem dowiaduje się, że podczas biwaku chłopak uprawiał seks z jego córką. Szulc daje po hamulcach i chce Leona rozszarpać. Kończy się to ostrą gonitwą po ulicach Warszawy… Po południu Mania spotyka się z Leonem i wyznaje mu, że nie dojrzała jeszcze do seksu. Czy to oznacza koniec ich młodzieńczej miłości?

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

