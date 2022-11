Co warto obejrzeć w weekend na Netflix? Lista nowości

„Khaki: Sprawa z Bihar”

Szlachetny policjant próbuje dopaść okrutnego przestępcę w indyjskim stanie Bihar. Po drodze przyjdzie mu stoczyć szereg moralnych bitew w bagnie korupcji.



„Kroniki taco za granicą”, część 3.

Za najpopularniejszymi odmianami taco często kryją się fascynujące historie. Autorzy tego smakowitego serialu odkrywają niektóre z nich.



„Ucieczka na srebrny glob”

Dokument przybliża historię powstawania filmu "Na srebrnym globie" Andrzeja Żuławskiego.



„Trevor Noah. I wish you would”

Nagrodzony Emmy komik Trevor Noah opowiada m.in. o nauce niemieckiego, osądzaniu bohaterów horrorów i zamawianiu indyjskiego jedzenia w Szkocji.



„First Love”

Młodzi, wolni i ślepo zakochani. Gdy byli nastolatkami, świat stał przed nimi otworem, ale ich dorosłość jest nieco wyblakła… Tak jakby brakowało w niej czegoś ważnego.



„Summer 82:When Zappa Came To Sicily”

Koncert Franka Zappy w Palermo w 1982 roku skończył się tragicznie. Trzydzieści lat później jego rodzina odwiedza tamte strony, aby poznać swoje sycylijskie dziedzictwo.



„Kto jest grzecznym chłopcem?”

Chema ma zadanie: umówić się z Claudią – atrakcyjną nową uczennicą – i stracić dziewictwo. Czy uda mu się, zanim skończy szkołę?



„Ghislaine Maxwell obrzydliwie bogata”

Dokument przedstawia relacje ofiar handlu ludźmi oraz szczegóły procesu Ghislaine Maxwell, brylującej towarzysko wspólniczki Jeffreya Epsteina.



„Święta na jemiołowej farmie”

Wdowiec, który otrzymał w spadku farmę, nie za bardzo cieszy się z takiego prezentu świątecznego. Za to jego dzieci już knują plan, jak zostać na wsi na dobre.



„Co się stało z Królem Delfinów?”

Film dokumentalny o karierze hiszpańskiego tresera delfinów José Luisa Barbero przedstawia wydarzenia poprzedzające jego wstrząsającą śmierć w 2015 roku.



„Plan lekcji”

Po śmierci nauczyciela jego przyjaciel i były policjant podejmuje pracę w szkole, aby zmierzyć się z gangiem podejrzewanym o jego zabójstwo.



„Blood and Water”, sezon 3.

Szesnastolatka przenosi się do liceum, gdzie uczy się dziewczyna, która może być jej porwaną 17 lat temu siostrą.



„Dziewczyna, którą nigdy nie byłam”

Anglia. Nastolatka mieszkająca ze swoją robotniczą rodziną na osiedlu komunalnym w Wolverhampton staje się popularnym, ale skonfliktowanym dziennikarzem muzycznym.



„Pacjent”

Młody mężczyzna – razem ze swoją psychiatrą – próbuje dojść do prawdy po tym, jak budzi się bez wspomnień z nocy, podczas której została zamordowana jego cała rodzina.



„Pływaczki”

Yusra i Sarah uciekają z ogarniętej wojną Syrii marząc o igrzyskach olimpijskich.



„Krew seks i korona”

Przedstawione w tym zmysłowym serialu historie niezwykle groźnych, seksownych i kultowych monarchów to nowe spojrzenie na dzieje brytyjskiej rodziny królewskiej.



„Dziennik Noel”

Podczas świątecznych porządków w domu rodzinnym pisarz spotyka kobietę poszukującą matki. Czy stary dziennik okaże się kluczem do ich przeszłości – i serc?



„Wednesday”

Wednesday Addams rozpoczyna naukę w Nevermore Academy. Studentka usiłuje powstrzymać mordercę, terroryzującego lokalne miasteczko, a także rozwiązać nadprzyrodzoną tajemnicę, w którą byli uwikłani jej rodzice 25 lat temu.

