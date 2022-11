Nowy odcinek „Na Wspólnej”. Mania chce wyjechać z Leonem, ale Wojtek zakazuje

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3524?

Mania prosi rodziców, żeby pozwolili jej na wyjazd pod namiot z Leonem. Żaneta jest zainteresowana szczegółami tej wycieczki, jednak Wojtek mówi twarde "nie". Załamana dziewczyna prosi o pomoc babcię. Kopciowa tłumaczy córce, że kompletnie nie ufając Mani, mogą stracić z nią kontakt. Żaneta wymyśla plan, jak przekonać męża. Bogdan boi się biedy, a Joanna… kupuje konia!

Bogdan martwi się, że przez sprawę Szarka firma Zuzy może upaść i on straci pracę… Tymczasem Joanna jest z córką w stadninie – słyszy kolejną, ostrą kłótnię braci. Okazuje się, że Miłosz chce sprzedać ulubioną klacz Marcina. Bergowa bez zastanowienia oświadcza, że ona odkupi Ramonę. Kiedy Bogdan słyszy, że żona bez konsultacji wydała kilka tysięcy złotych – trafia go szlag.

Maria bezskutecznie wydzwania do Róży – nie może sobie darować, że tak niesprawiedliwie oceniła związek siostry. Boi się, że straciła ją na zawsze. Widząc cierpienia żony, Włodek zaprasza na Wspólną Ryszarda. Ziębowie bardzo go przepraszają, a Maria błaga, by umówił ją z Różą. Czy Ricardo pomoże po tym, jak wczoraj został nazwany oszustem?

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

Czytaj też:

Cichopek przerwała wywiad po pytaniu o zaręczyny. Co na to Kurzajewski?Czytaj też:

QUIZ z hitów Jerzego Połomskiego!