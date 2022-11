Dziś nowy odcinek „M jak miłość”. Kasia znajduje testament

Aneta z Olkiem wciąż się kłócą, z trudem godząc pracę z opieką nad Borysem. Urządzają w końcu casting na nianię dla juniora i zatrudniają ostatnią opiekunkę, która puka do ich drzwi: Paulinę Kuśnik. Dziewczyna przychodzi na spotkanie bez makijażu, prosto z siłowni, więc Aneta uznaje, że nie będzie stanowiła dla niej „zagrożenia”, a dla Olka pokusy. Później Paulina zagląda jednak do nich już umalowana i w seksownej kreacji. Iza wyznaje Marcinowi, że ma na stałe objąć posadę naczelnej „Głosu Gródka”, bo jej szefowa zostaje w Szwecji, ale mąż wcale się z tego nie cieszy. Jest zaniepokojony tym, że znów będą żyć praktycznie osobno. W finale Chodakowski zabiera jednak żonę na romantyczny biwak i zakochani na nowo się godzą. W pracy Marcin wdaje się w konflikt z mężczyzną, który grozi jego klientowi. To agresywny, nieuczciwy biznesmen, który zapowiada detektywowi zemstę. Kasia znajduje przypadkiem testament napisany przez Jakuba. Załamana odwiedza od razu ukochanego w szpitalu, żądając wyjaśnień i błagając, by obiecał, że nigdy jej nie zostawi. W klinice nieoczekiwanie swoje wsparcie okazuje koleżance Arek. Przyjmuje pacjentów dziewczyny, gdy ta jest na oddziale z Karskim. Aleksandra z Iwoną spotykają za to tajemniczego, młodego mężczyznę: Tymona Nagłowskiego.

„M jak miłość”

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

