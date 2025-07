Kariera czy miłość? Odpowiedź na pytanie dziś wieczorem w telewizji

Nowy Jork, lata 60. XX wieku – kobiety zaczynają mówić „nie” romantycznym złudzeniom, a „tak” niezależności i karierze. W sercu tej rewolucji pojawia się Barbara Novak (Renée Zellweger), świeżo upieczona autorka kontrowersyjnego poradnika Do diabła z miłością. Jej przesłanie? „Przestańcie zakochiwać się w mężczyznach. Zacznijcie żyć dla siebie”.

„Do diabła z miłością” – seks, manipulacja i maski w rytmie retro

Książka natychmiast staje się hitem, a Barbara z nieznanej debiutantki przeobraża się w ikonę feminizmu. Jednak nie wszyscy są zachwyceni – najbardziej zawiedziony jest Catcher Block (Ewan McGregor), gwiazda dziennikarstwa i niepoprawny podrywacz, który czuje, że jego duma została publicznie podeptana. Gdy Barbara zyskuje sławę, Catcher, wcześniej zbyt zajęty swoimi „spotkaniami”, by umówić się z nią na wywiad, postanawia odzyskać kontrolę. Zamiast jednak działać otwarcie, zakłada maskę – dosłownie. Podszywa się pod astronautę o nazwisku Zip Martin, by zdobyć jej zaufanie, serce… i materiał na upokarzający artykuł.

Barbara nie ma pojęcia, że romans, który niespodziewanie wkracza w jej życie, to mistyfikacja. Na dodatek, jak to w klasycznych pojedynkach płci bywa, nie wszystko idzie zgodnie z planem. Catcher nie zdaje sobie sprawy, że sam wpadł w sidła, które sam zastawił.

Więcej niż komedia

W tej kolorowej, stylizowanej na klasyczne komedie romantyczne lat 60. produkcji, Renée Zellweger i Ewan McGregor zapewnią widzom porywającą grą aktorską i zaskakujące zwroty akcji. Sarah Paulson jako redaktorka Vicki Hiller dodaje pikanterii fabule, próbując bezskutecznie połączyć głównych bohaterów, zanim ci przekształcą flirt w prawdziwą wojnę. „Do diabła z miłością” to nie tylko komedia o miłości i zemście, ale też zabawny komentarz do stereotypów damsko-męskich, przefiltrowany przez pastelowe garnitury, retro fryzury i obłędny nowojorski szyk. Kto wygra tę bitwę serc? I czy prawdziwa miłość to naprawdę tylko chwyt marketingowy?

