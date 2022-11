Weekendowe nowości na Netflix. Co warto obejrzeć?

„Dopaść pielęgniarza zabójcę”

Dokument ujawniający, jak śledczy dowiedli, że pielęgniarz intensywnej terapii Charles Cullen zabijał pacjentów, i jak niemal udało mu się uniknąć odpowiedzialności.



„Prehistoryczna apokalips”

Reporter Graham Hancock podróżuje po świecie w poszukiwaniu tajemniczych zapomnianych cywilizacji sięgających ostatniej epoki lodowcowej.



„Moje życie bez ciebie”

Dziewczyna Semiha nagle z nim zrywa. Próbując dociec przyczyn, musi on stawić czoła kwestiom, które od dawna ignorował.



„Tajemnice FIFA”

Twórcy skupili się na burzliwej historii organizacji. Widzowie będą mogli zobaczyć kwestie związane z walką o władzę, wkroczeniem do globalnej polityki, czy zorganizowaniem Mistrzostw Świata.



„Stan Alabama kontra Brittany Smith”

Mieszkanka Alabamy zabiła mężczyznę, który brutalnie na nią napadł. Film dokumentuje jej wysiłki, aby zastosować obowiązujące w Alabamie prawo „Stand Your Ground”.





„Miłość i kłamstwa: Sardynia”

Reality show, w którym sześć par kontrolowanych przez nowoczesne urządzenia potrafiące wyczytać kłamstwo z oczu walczy o wysoką nagrodę za prawdę i zaufanie. Oglądaj bez ograniczeń. To niezwykłe randkowe reality show prowadzi znana hiszpańska piosenkarka Mónica Naranjo.



„Zagubiona kula”

Po oczyszczeniu się z zarzutów genialny mechanik Lino chce tylko jednego: zemsty na skorumpowanych policjantach, którzy zabili jego brata i mentora.



„Smok mojego taty”

Bohaterem filmu jest chłopiec o imieniu Elmer, który nie najlepiej znosi przeprowadzkę do miasta z mamą. Postanawia uciec z domu w poszukiwaniu Dzikiej Wyspy, aby uratować z niewoli młodego smoka. Na Elmera czekają dzikie bestie i tajemnicza wyspa oraz przyjaźń na całe życie.



„Niewybrane drogi”

Molly opiekuje się cierpiącym na demencję ojcem, pisarzem Leo. Mężczyzna pogrąża się we wspomnieniach i fantazjach, wyobrażając sobie, jak inaczej mogło potoczyć się jego życie. Realistyczny i poetycki dramat w reżyserii Sally Potter, autorki głośnej ekranizacji "Orlanda" Virginii Woolf.



„Monica, O My Darling”

Gdy namiętny romans przybiera nieoczekiwany obrót, ekspert robotyki przyłącza się do morderczego spisku. Ale nic – łącznie ze śmiercią – nie jest takie, jak się wydaje.



„Na ratunek piłkarzom”

Czwórka młodych fanów piłki nożnej pomaga swoim idolom odzyskać wybitne umiejętności, które odebrał im podstępny zły naukowiec.



„Czy to wystarczająco czarne? Renesans czarnego kina”

To połączenie filmu dokumentalnego i niezwykle osobistego eseju uznanego scenarzysty i historyka Elvisa Mitchella, będące analizą kunsztu i potęgi kina z często pomijanej perspektywy wkładu Afroamerykanów w filmy z przełomowej ery lat 70.



„Rodzina Clausów 2”

Jules Claus polubił już święta, więc teraz chętnie szykuje się z dziadkiem Noëlem do tego najbardziej intensywnego czasu w roku. Wszystko idzie zgodnie z planem, aż pewnego dnia chłopak dostaje nietypowy list z zaskakującym pytaniem.





„Lilet. Never Happened”

To historia, będąca rysem charakterologicznym dziewczynki, która stała się najbardziej znaną w stolicy Filipin, dziecięcą prostytutką. Główna bohaterka, walcząc o przetrwanie na ulicach Manili, nieuchronnie stacza się ku prostytucji.





„Neal Brennan. Blocks”

Od dziwnych relacji, które mają ludzie z psami do pytania, jak można iść na randkę z modelką. Neal Brennan opowiada o swoim życiu w szczególnym stand-upie.



„Niezapomniane święta”

Rozpuszczona dziedziczka fortuny traci pamięć po wypadku narciarskim i trafia na święta pod czułą opiekę pechowego wdowca i jego córki.



„The Crown”, sezon 5.

Oparty na wydarzeniach historycznych serial przedstawia historię królowej Elżbiety II oraz polityczne i osobiste losy, które ukształtowały jej panowanie. Wraz z nową dekadą lat 90., rodzina królewska stoi przed prawdopodobnie największym jak dotąd wyzwaniem; opinia publiczna otwarcie kwestionuje ich rolę w Wielkiej Brytanii.

