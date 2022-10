Najpopularniejsze w Polsce seriale na Netflix. Co warto obejrzeć?

10. „Przeznaczenie: Saga Winx”



Grupa młodych wróżek uczy się panowania nad swoimi magicznymi mocami, przy okazji odkrywając miłość i rywalizację oraz walcząc z potworami, które zagrażają ich istnieniu.



9. „Dziennik żigolo”



Życie mężczyzny do towarzystwa zaczyna chwiać się w posadach, gdy angażuje się on w sprawy rodzinne klientki i łamie podstawową w swojej pracy zasadę - nie zakochiwać się.



8. „Brooklyn 9-9”



Nowy kapitan wprowadza dyscyplinę na 99. posterunku policji w Nowym Jorku.



7. „Rozmowy z mordercą: Taśmy Jeffreya Dahmera”



Seria rozmów, w których seryjny morderca Jeffrey Dahmer opowiada o swoich makabrycznych zbrodniach. Poruszająca podróż do ciemnych zakamarków zaburzonego umysłu.



6. „Psi patrol”



Bohaterskie psy wraz z chłopcem ratują świat.



5. „Dynastia”



Członkowie rodziny Carringtonów walczą o władzę nad wspólną firmą.



4. „Cesarzowa Sisi”



W XIX-wiecznej Austrii namiętna i buntownicza Sisi oraz cesarz Franciszek Józef walczą o swoją miłość pośród nacisków, spisków i walki o władzę na wiedeńskim dworze.



3. „Klub północny”



Śmiertelnie chorzy nastolatkowe z hospicjum zawierają mrożący krew w żyłach pakt - pierwsza osoba, która odejdzie, ma dać pozostałym jakiś znak z drugiej strony.



2. „Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera”



W ciągu kilkunastu lat Jeffrey Dahmer zamordował 17 nastoletnich chłopców i młodych mężczyzn. Jak udało mu się tak długo uniknąć aresztowania?



1. „Wielka woda”



Wrocław, rok 1997. Naukowcy i lokalne władze muszą podjąć szereg niewyobrażalnie trudnych decyzji, gdy do miasta zbliża się potężna fala powodziowa. Czytaj też:

TOP 10 filmów na Netflix. Oto, co oglądają Polacy