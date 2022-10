Gessler przeprowadziła kolejną rewolucję. Jak radzi sobie teraz Złota Świnka?

Magda Gessler w odcinku „Kuchennych Rewolucji” wyemitowanym w czwartek 6 października odwiedziła restauracje Frytel Smaków w Kamionkach. Lokal prowadzi małżeństwo - Robert i Daria. Zawodowym mottem Roberta jest: robić wszystko z pasją i poświęceniem. A poświęcenie właścicieli było tak wielkie, że z restauracji niemal nie wychodzili. Ambitny Robert serwował gościom wyszukane dania kuchni światowej. Ci jednak nie doceniali kawioru i omijali lokal szerokim łukiem. Na ratunek upadającemu biznesowi gastronomicznemu ruszyła rodzina Darii – mama Wiola i siostra Milena. Niestety ich wysiłek szedł na marne, lokal wciąż świecił pustkami, a długi rosły. Perfekcjonista Robert postanowił poprosić o pomoc perfekcyjną restauratorkę.

Gessler szybko zauważyła, że restauracja Darii i Roberta ma praktycznie zerową reklamę i koszmarne logo. Mieszkańcy nie mają pojęcia, że w tym miejscu znajduje się restauracja. Kolejnym problemem jest Robert, który gotuje na kuchni zupełnie sam i nie chce dopuścić do siebie żadnej pomocy.

„Kuchenne Rewolucje”. Fyrtel smaków zmienił się w Złotą Świnkę!

Restauratorka zdecydowała się przemianować lokal na Złotą Świnkę i zarządziła całkowitą metamorfozę wnętrz. Ciepłe kolory, przyjemny wystrój sprawiają, że chce się tu spędzać czas. W menu również zaszła rewolucja. Osoby, odwiedzające Kamionki, będą miały okazję spróbowania nowych potraw, jakich Magda Gessler nauczyła Roberta. Są to głównie dania mięsne - goście zjedzą żurek, boczek czy pajdę domowego chleba ze smalcem.

Po kilku tygodniach Gessler wróciła do Złotej Świnki sprawdzić, jak radzi sobie małżeństwo. Gości nie brakowało, a to dobry znak. Restauratorka spróbowała wszystkich dań, które wprowadziła do menu i pochwaliła każde z nich. W kuchni pojawiła się nowa kucharka z Ukrainy, która jest ogromną pomocą dla właścicieli. Ci z kolei próbują trochę odpuścić i już zaplanowali wspólne wakacje. Utarg rośnie, a goście tak bardzo pokochali ten lokal, że nie ma szans, by w weekend ktoś z ulicy dostał u nich stolik bez rezerwacji.

