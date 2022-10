Katarzyna Cichopek świętuje 40. urodziny. Zobaczcie, jak się zmieniała

Katarzyna Cichopek swoją karierę zaczęła, jako nastolatka wcielając się w rolę Kingi w „M jak miłość”. Wówczas miała zaledwie 17 lat. Od tamtej pory jej kariera nabrała zawrotnego tempa. Gwiazda w duecie z Maciejem Kurzajewskim jest gospodynią „Pytania na Śniadanie”. Prowadzi też program „Operacja aranżacja”, w którym razem z architektem zmienia wnętrza domów bohaterów formatu. Cichopek gra także w teatrze.

Ostatnio na świeczniku jest życie uczuciowe Katarzyny Cichopek. Gwiazda rozstała się ze swoim mężem i ojcem swoich dzieci Marcinem Hakielem. Para była ze sobą 17 lat, a poznali się podczas programu „Taniec z Gwiazdami”, który zresztą wygrali. Przez pewien czas gwiazda była podejrzewana o romans z Maciejem Kurzajewskim, czego żadne z nich nie komentowało. Dopiero kiedy ktoś nagrał ich rozmowy telefoniczne i przesłał do mediów, oboje zgłosili sprawę do organów ścigania.

Katarzyna Cichopek świętuje 40. urodziny

Katarzyna Cichopek mimo rozpadu małżeństwa często podróżuje z dziećmi. W ostatni weekend aktorka oraz Helena i Adam wybrali się do Londynu. Jej fani mieli okazję zobaczyć, jak rodzina świetnie bawi się w muzeum „Harry'ego Pottera”. Gwiazda udostępniła też zdjęcie na tle brytyjskiego parlamentu i typowej dla Anglii czerwonej budki telefonicznej. Cichopek już wtedy podkreślała, że wyjazd jest jednym z elementów świętowania.

Faktyczne urodziny aktorki wypadają dzisiaj. Z tej okazji celebrytka już o poranku udostępniła film ze wspomnieniami. Nagranie rozpoczyna się słowami: 40 lat minęło. Następnie możemy zobaczyć archiwalne zdjęcia. Katarzyna Cichopek pochwaliła się tym jak wyglądała kiedy była jeszcze niemowlakiem, przedszkolakiem i nastolatką. W tle rozbrzmiewa przebój Bruno Marsa „Just the way you are”. Nie zapomniała też o podniosłym podpisie. „40 lat minęło. Dziękuje za każdy dzień, za każde doświadczenie. Z radością i optymizmem patrzę w przyszłość” – napisała w poście. Gwiazda dołączyła też cytat ze znanej piosenki. „Och Życie, kocham Cię nad życie!” – czytamy. W komentarzach posypały się życzenia. Także od znanych koleżanek: Agnieszki Kaczorowskiej, Agaty Rubik, Agnieszki Sienkiewicz czy Marzeny Rogalskiej.

