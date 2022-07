Nowości na Netflix w tym tygodniu. Prawie 20 premier filmowych i serialowych!

Najbardziej znienawidzony człowiek w internecie – środa



Nieustępliwa matka rozpoczyna internetową krucjatę przeciwko bezwzględnemu założycielowi serwisu, na którym ktoś w ramach zemsty umieścił intymne zdjęcia jej córki.



Purpurowe serca – piątek



Ambitna piosenkarka zgadza się na małżeństwo z rozsądku z żołnierzem, który ma wyruszyć na misję, ale wkrótce tragedia zmienia charakter ich związku.



Singiel w Nowym Jorku – piątek



Kiedy jego wieloletni chłopak się wyprowadza, zdruzgotany nowojorski agent nieruchomości po czterdziestce musi zacząć wszystko od nowa - łącznie z randkami.



Inna ja – czwartek



Trzy przyjaciółki przyjeżdżają do nadmorskiego miasteczka, gdzie zgłębiają swoją duchowość i niespodziewanie muszą zmierzyć się z rodzinnymi traumami z przeszłości.



Królowa piękna z Jerozolimy, część 2. – piątek



Pełna miłości i bólu historia rodziny zamieszkującej Jerozolimę w burzliwych latach 1919-1942, na przełomie Imperium Osmańskiego i brytyjskiego Mandatu Palestyny.



Oddychaj – czwartek



Kiedy niewielki samolot rozbija się na kanadyjskim pustkowiu, jedyna ocalała z katastrofy osoba musi podjąć walkę z żywiołami i własnymi demonami, aby przeżyć.



Dom na miarę marzeń, sezon 3. – środa



Nie bójcie się marzyć! Shea i Syd McGee ze Studia McGee realizują domowe transformacje, od budżetowych poprawek pojedynczych pokojów po olbrzymie metamorfozy całych domów, których właściciele nie liczą się z kosztami. Para projektantów zdradza też, jak na co dzień wygląda życie ich rodziny.



Odwet: Cheerleaderki w akcji – piątek



Serialowy thriller dla nastolatków, w którym trzy cheerleaderki z elitarnej prywatnej szkoły wskrzeszają stowarzyszenie walczące z nękaniem i sprawiedliwością.



Powtórka – środa



Kilka lat po przeprowadzce na prowincję była policjantka Pipa znów trafia w mroczny świat zbrodni, kiedy zostaje wplątana w sprawę morderstwa.



Aspiracje – piątek



Prosta dziewczyna dowiaduje się, że ojciec, którego nie znała, jest magnatem hotelowym, i z pomocą uroczego prawnika próbuje odnaleźć w świecie wyższych sfer.



Czas sprawiedliwości – piątek



Grupa walczących o wolność przerywa proces białego policjanta, który zastrzelił czarnego mężczyznę, i cały kraj śledzi na ekranach dramat sądowy z udziałem zakładników.



Zbuntowani, sezon 2. – środa



Gdy Elite Way School rozpoczyna nowy semestr, znajomy wróg - tajne stowarzyszenie zwane Lożą - grozi, że pokrzyżuje muzyczne plany pierwszoroczniaków.



Spontaneuos – piątek



Dwoje nastolatków chce żyć pełnią życia i znaleźć miłość. Tymczasem ich koledzy aż się palą... i to jak najbardziej dosłownie.



Fanatico – piątek



Największy fan popularnego piosenkarza przejmuje tożsamość swojego idola. Szybko jednak zdaje sobie sprawę z tego, jak trudno być gwiazdą.



Bośnia express – sobota



Podróż koleją przez Bośnię i Hercegowinę staje się w tym dokumencie okazją do zgłębiania współczestnej tożsamości tego kraju oraz jego kulturowych powiązań z przeszłością.



O mały włos – czwartek



Kiedy salon jego mamy staje na granicy bankructwa, jej syn zakasuje rękawy, by jej pomóc i odkrywa, że jest najlepszym barberem w okolicy.



Mistrzowie renowacji samochodów, sezon 4. – środa



Grupa przemiłych fanów techniki restauruje i sprzedaje najróżniejsze pojazdy w nadziei na zarobek.



Herbatka u zero – piątek



Spin-off serialu "Detektyw Conan", którego bohater poza śledztwami zajmuje się też pracą dla rządu oraz pewnej podejrzanej organizacji.



Masaba masaba, sezon 2. – piątek



