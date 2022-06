Co w tym tygodniu na Netflix? Pełna rozpiska nowości

„Królowa” – środa



Ceniony paryski krawiec i drag queen po kilkudziesięciu latach wraca do rodzinnego miasteczka w Polsce, by pomóc dawno niewidzianej córce.



„Człowiek kontra pszczoła” – piątek



Znany aktor i komik Rowan Atkinson wciela się w tej szalonej komedii w zupełnie nowego bohatera. Ma pilnować luksusowej rezydencji, ale przeszkadza mu w tym wyjątkowo natrętna pszczoła, więc wypowiada jej wojnę. Kto wygra i jakie nieodwracalne szkody wyrządzi przy okazji ta dwójka zaciekłych przeciwników?



„Love & Gelato” – środa



Przygody i perypetie Liny, młodej Amerykanki, która szuka siebie i swoich korzeni w słonecznym Rzymie — plus oczywiście mnóstwo włoskich lodów.



„Snowflake mountain” – środa



To ciepły i zabawny reality show, w którym grupa zagubionych wiecznych dzieci bez życiowych ambicji bierze udział w trudnej próbie dorosłości, próbując przetrwać w dziczy, aby w końcu stanąć na własnych nogach. Obóz jest dla nich powrotem do podstaw i brutalnym przebudzeniem. Uświadamiają sobie, jak luksusowe było życie, które wiedli. Na tego, kto wytrzyma bez bieżącej wody, usłużnych rodziców i — co najgorsze — bez internetu, czeka nagroda pieniężna. Jednak największą nagrodą dla wszystkich uczestników programu będzie uzyskanie statusu w pełni funkcjonującego dorosłego.



„Człowiek z Toronto” – piątek



Najgroźniejszy zabójca na świecie i nieudacznik z Nowego Jorku zostają pomyleni ze sobą w obiekcie wynajętym za pośrednictwem Airbnb.



„Tajemnice zwierzaków domowych” – środa



Wyszczekane i zamruczyste zwierzaki! Poznajcie niesamowite stworzenia z całego świata oraz najnowsze odkrycia naukowe na temat zwierzęcych zmysłów i umiejętności.



„Dom z papieru. Korea” – piątek



Enigmatyczny profesor zbiera grupę zdolnych złodziei z Północy i Południa, aby ukraść świeżo wydrukowaną walutę przyszłej, zjednoczonej Korei.



„Za okem była wiosna” – piątek



Włochy, rok 2020. W całym kraju wszyscy - od pracowników służby zdrowia po papieża - zmagają się z trudnościami życia w izolacji podczas pandemii COVID-19.



„Takuya” – sobota



Ten krótki dokument jest pośmiertnym hołdem pokazującym, jak wielkim szacunkiem cieszył się japoński skater Takuya Kirchmayr Nel.



„Remember Baghdad” – sobota



Tematem dokumentu jest historia Żydów, którzy przez tysiąclecia zamieszkiwali Irak oraz dramatyczne wydarzenia w XX wieku, które całkowicie odmieniły ich los.



„Refugio” – czwartek



Obfitujący w wywiady i sugestywne ujęcia filmowy portret codzienności w obozie dla uchodźców z Sudanu Południowego, którzy uciekli z kraju przed wojną.



„Wizje przyszłości” – wtorek



Nowatorski serial dokumentalny z udziałem ekspertów o nowych trendach w technologii i wizjach rewolucyjnych zmian.



„Glamour Girls” – czwartek



Luksusowa agencja towarzyska jest dla tych kobiet szansą na wejście do świata bogactwa i prestiżu, jednak zabójstwo i kradzież mogą pokrzyżować im plany na lepsze życie



„The Umbrella Academy”, sezon 3. – środa



Po powstrzymaniu zagłady w 1963 roku rodzeństwo Hargreevesów wraca do domu i okazuje się, że nic nie jest takie, jak było



„First Class” – środa



Odkryj świat grupy przyjaciół, którzy uwielbiają luksusową modę, wystawne przyjęcia i ekskluzywne imprezy w Barcelonie.



„The Limit Of” – sobota



James Allen (Laurence O'Fuarain) jest skupionym na swojej karierze bankierem, który opiekuje się owdowiałą matką. Mężczyzna nie wie, że bank, w którym pracuje zamierza przejąć należący do niej dom. Sytuacja szybko wywołuje kryzys rodzinny. James zaczyna kwestionować swoje życiowe wybory i bezduszne zasady obowiązujące w świecie biznesu. Postanawia działać. Tymczasem jego piękna współpracowniczka Alison Leonard (Sarah Carroll) ma zupełnie inny plan. Szybko dochodzi do konfrontacji między nimi, co wywołuje spiralę oszustw i zemsty.



„Ślub i inne dramaty” – środa



Oświadczyny mają być szczęśliwym finałem. Ale jest para, dla której stają się one początkiem drogi przez mękę przygotowań do ślubu.



„Apocalypse, Please!” – czwartek



Niedoszli surwiwalowcy zaszywają się w bunkrze, aby przygotować sie na koniec świata, ale narcyzm, urojenia i zazdrość mają szansę wkroczyć szybciej niż apokalipsa.



„Black Snake” – wtorek



Lata 70. XX w. Pozbawiony pomysłu na życie mężczyzna odwiedza rodzinny kraj i dziadka, będącego mistrzem sztuk walki. Tak wkracza na drogę superbohatera. Czytaj też:

QUIZ ze „złotych myśli” polskich gwiazd. Kto to powiedział?