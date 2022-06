HBO Max zamówiło drugi sezon serialu „Nasza bandera znaczy śmierć”

Pierwszy sezon serialu „Nasza bandera znaczy śmierć” był (bardzo) luźno oparty na prawdziwych przygodach Stede'a Bonneta (w tej roli Rhys Darby), rozpieszczonego XVIII-wiecznego arystokraty, który porzucił życie pełne przywilejów, by zostać piratem. W poszukiwaniu przygód Stede zostaje kapitanem piratów na statku Zemsta. Jego wysiłki, by okiełznać zbuntowaną załogę i zaimponować hałaśliwym korsarzom, prowadzą do fatalnego dla niego w skutkach starcia z najbardziej przerażającym i czczonym piratem w historii, niesławnym kapitanem Czarnobrodym (Taika Waititi). Ku ich zaskoczeniu, szalenie różni Stede i Czarnobrody odnaleźli coś więcej niż tylko przyjaźń na pełnym morzu… znaleźli miłość. Teraz muszą to przetrwać.

Sukces serialu

Pierwszy sezon serialu debiutującego w marcu tego roku zdobył popularność, plasując się w pierwszej piątce najchętniej oglądanych nowych seriali Max Original w HBO Max w USA, oraz zdobył tytuł Certified Fresh na Rotten Tomatoes. Indie Wire uznało serial za słodki i wspaniały, zauważając, że przyglądanie się, jak Waititi i Darby uderzają do siebie… to czysta radość.

– Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że będziemy kontynuować ten jedyny w swoim rodzaju serial. Gratulujemy Davidowi, Taice, Rhysowi oraz całej utalentowanej obsadzie i ekipie, i dziękujemy fanom, którzy oddali tyle serca naszemu serialowi – powiedziała Sarah Aubrey, Head of Original Content, HBO Max.

– Już tworząc ten serial, mieliśmy poczucie, że ta produkcja jest wyjątkowa, ale tak ciepłe przyjęcie fanów sprawiło, że rozpoczęcie pracy nad drugim sezonem jest jeszcze przyjemniejsze. Dziękujemy HBO Max, naszym producentom oraz dzikiemu entuzjazmowi widzów za umożliwienie nam kolejnej podróży do tego świata – dodał twórca David Jenkins.

W pierwszym sezonie serialu wystąpili, oprócz Darby’ego i Waititi, Nathan Foad, Samson Kayo, Vico Ortiz, Ewen Bremner, Joel Fry, Matt Maher, Kristian Nairn, Con O’Neill, Guz Khan, David Fane, Rory Kinnear, Samba Schutte, Nat Faxon, Fred Armisen oraz Leslie Jones.

Czytaj też:

Nowe „Barwy szczęścia”. Co czeka widzów?