„M jak miłość”. Budzyński wreszcie porozmawia z Julią?

Co czeka nas w 1663. odcinku serialu „M jak miłość”?

Iza po włamaniu wciąż nie czuje się bezpiecznie. Gdy policja okazuje się bezradna, Marcin postanawia na własną rękę odnaleźć Rudnickiego i zastawia na złodzieja sprytną pułapkę. Tymczasem Olek wraca do Polski, by wykonać w klinice kolejną operację. Ma dla Chodakowskich radosną niespodziankę. Budzyński jest naprawdę załamany po niespodziance w postaci ciąży Julii i wciąż nie umie zmusić się, by szczerze porozmawiać z kochanką o dziecku. Później okazuje się, że poważne problemy ma także kancelaria należąca do prawnika.

„M jak miłość” – o czym jest serial?

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20.55 na antenie TVP2.

