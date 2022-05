„M jak miłość”. Co wydarzy się w nowym odcinku?

Co czeka nas w 1661. odcinku serialu „M jak miłość”?

Franka razem z Dagmarą wybierają się do agencji Kuby. Matka Jaśka uzyskuje w końcu dowody potwierdzające zdradę swojego męża. Gdy Zduńska odprowadza koleżankę do domu, kobiety wpadają na Igora. Pełna gniewu Dagmara ma nareszcie siłę, żeby obwieścić partnerowi, że wie o jego kochance oraz chce wnieść o rozwód. Tymczasem Paweł organizuje dla swojej żony wyjątkowe przyjęcie-niespodziankę z okazji jej urodzin. Jednak podczas imprezy Franka dostaje dramatyczną wiadomość z USA i opuszcza bistro. Okazuje się, że chłopiec, którego Zduńska przed laty urodziła, zapadł na poważną chorobę. W szpitalu podejrzewają, że przypadłość ma podłoże autoimmunologiczne. Aby móc postawić diagnozę, lekarze chcą przeprowadzić wywiad rodzinny z matką dziecka. Tymczasem Kinga prosi Piotrka o pomoc w sprawie Otara. Kobieta obawia się, że Gruzin niebawem może stracić swój bar. Zduńscy przygotowują się na powrót Lenki. Marszałek ma dla swojej wnuczki specjalny podarunek, przez który jednak o mało co nie wydarza się niebezpieczny wypadek.

„M jak miłość” – o czym jest serial?

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

