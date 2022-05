Co dziś w „Na Wspólnej”? Borys nachodzi Ewę

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3422.?

Darek i panowie Zakościelni rywalizują o względy pięknej Magdy? Kasia bardzo stara się pomóc swojej uczennicy, która się okalecza. Bergówna słyszy od Wiki, że dziewczyna obwinia siebie za rozpad jej rodziny… Tymczasem w kancelarii Żbika i Zakościelnego rozpoczyna dziś pracę Magda – ich piękna klientka, której pomagają obronić swoją godność. Okazuje się, że Darek i panowie Zakościelni… zaczynają ostrą rywalizację. Ewa boi się współpracy z dawnym kochankiem – czy słusznie? Borys czeka przed biurem na Ewę. Ta jest zszokowana widokiem dawnego kochanka. Po krótkiej rozmowie dociera do niej, że to Orłow jest hojnym darczyńcą, który przekazał fundacji 100 tysięcy złotych! Okazuje się, że Borys oczekuje w rewanżu współpracy z jego firmą handlującą sprzętem medycznym. Ewa ma ogromne wątpliwości, za to Ela… żadnych! Eliza zatrudnia korepetytorkę oszustkę? Junior rozpoczyna treningi karate – gdy okazuje się, że jest słabszy od dziewczynki, z którą ćwiczy, zniechęca się… Jeszcze bardziej się dołuje, gdy do Bergów zgłasza się dziewczyna, która ma mu pomóc w matematyce. Nikt nie wie, że Łucja niewiele zna się na przedmiocie. Jednak ma interes, żeby wkręcić się do rodziny młodych Bergów.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

