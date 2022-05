Eurowizja 2022. Dziś występ Krystiana Ochmana. Podpowiadamy, gdzie oglądać drugi półfinał

W środę 11 maja, 24 godziny przed koncertem, odbyła się próba generalna, poprzedzająca właściwy półfinał. Choć oceny jurorów poznamy dopiero po sobotnim finale, wszystko wskazuje na to, że Polska zebrała dobre recenzje. Potwierdzają to głosy dziennikarzy zgromadzonych w centrum prasowym, którzy ponownie entuzjastycznie zareagowali na występ, jaki dał Krystian Ochman. W przeciwieństwie do pierwszej próby generalnej, tym razem nie było problemów z odsłuchami, a pod względem wokalnym nasz reprezentant zaprezentował się perfekcyjnie.

Krystian Ochman i piosenka „River”. Jak głosować na Polskę?

W półfinałach głosują tylko państwa biorące w nich udział oraz losowo wybrane kraje Wielkiej Piątki. W drugim półfinale będą to Hiszpania, Niemcy i Wielka Brytania. Podczas próby generalnej rozgrywanej w środowy wieczór swoje punkty przyznają jurorzy, natomiast widzowie głosują w trakcie czwartkowego półfinału.

Po zakończeniu głosowania punkty od jury i widzów będą zsumowane, ale aż do końca finału Eurowizji 2022 nie dowiemy, kto ile ich zdobył. Oznacza to, że prowadzący ogłoszą tylko dziesięcioro finalistów. By maksymalnie rozgrzać nasze emocje, kolejność ich prezentacji ustali Martin Österdahl, producent Konkursu Piosenki Eurowizji.

Z Polski możemy głosować, wysyłając SMS Premium na wszystkich uczestników czwartkowego półfinału, ale nie na Krystiana Ochmana. Według zasad Eurowizji głosowanie na reprezentanta własnego państwa jest bowiem niedozwolone. Od tej reguły są jednak odstępstwa. Polacy przebywający poza granicami kraju mogą oczywiście głosować na Krystiana – jeśli tylko posiadają numer telefonu należący do danego państwa. Oddanie głosu ułatwi oficjalna aplikacja Eurowizji (do pobrania na systemy iOS i Android), ale nie zwolni nas ona z opłat za SMS.

Eurowizja 2022. Gdzie oglądać drugi półfinał?

Drugi półfinał Eurowizji 2022 oglądać można w telewizji. Będzie dostępny 12 maja o godzinie 21:00 w TVP1 i TVP Polonia. Wydarzenie komentować będą Marek Sierocki i Aleksander Sikora.

Ponadto drugi półfinał Eurowizji będziemy mogli oglądać też w internecie. Transmisja dostępna będzie 12 maja od godziny 21:00 na oficjalnym kanale YouTube Konkursu Piosenki Eurowizji. Starcie oglądać będziemy mogli także za pośrednictwem platformy vod.tvp.pl.

Powtórkę wydarzenia pokaże TVP Rozrywka 13 maja o godzinie 21:35.

