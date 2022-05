Co w nowym odcinku serialu „Barwy szczęścia”?

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Co w 2629. odcinku serialu „Barwy szczęścia”?

Małgorzata idzie do szpitala, wspierana przez całą rodzinę. Emilka podsłuchawszy rozmowę o nowotworze zamartwia się o babcię. Kajtek wybiera się z Oliwką na lodowisko, o czym dzięki mediom społecznościowym dowiaduje się Lilly Bożena, by odnaleźć syna, zwraca się o pomoc do jasnowidza Krzysztofa Czajkowskiego - choć jej mąż wcale tego nie popiera. Podkomisarz Kodur kolejny raz przesłuchuje w sprawie porwania Karolinę.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

