Gwiazda kultowego serialu ma już 92 lata. Tak teraz wygląda

Legendarnej Alexis z„Dynastii” boi się chyba nawet sam… czas. Joan Collins, 92-letnia ikona telewizji nieodmiennie zachwyca. Całkiem niedawno zadała szyku u boku dużo młodszego męża.

Joan Collins olśniewa w St. Tropez

Zaledwie kilka dni temu Collins została przyłapana przez paparazzi w trakcie romantycznego wieczoru w Saint-Tropez z 60-letnim mężem Percym Gibsonem. Para, trzymając się za ręce, spacerowała po luksusowym kurorcie, a aktorka – ubrana w stylowy, biały komplet, słomkowy kapelusz i perłowy naszyjnik z krzyżem – wyglądała, jakby zatrzymała się dla niej czas. Jej mąż, producent „Milionerów”, w koszuli w kwiaty i białych spodniach, krocząc u jej boku, dzielnie taszczył torby z zakupami.

Nieśmiertelna Alexis z „Dynastii”

Świat pokochał Joan Collins za kreację bezwzględnej Alexis Carrington w kultowym serialu „Dynastia”. To właśnie ta rola przyniosła jej światową sławę, Złoty Glob i status jednej z najpotężniejszych ikon popkultury lat 80. Alexis – modowa trendsetterka, symbol władzy i kobiecej niezależności – stała się wzorem dla tysięcy kobiet, a serial dzięki niej zyskał rzesze wiernych fanów. Do dzisiaj wspominane są jej eleganckie i drogie kreacje, ostre riposty i… wredny charakterek. Także w Polsce, która od lipca 1990 roku, kiedy to wyemitowano pierwszy odcinek serialu, przeżywała prawdziwe szaleństwo na punkcie tej produkcji. Była dla nas jak powiew wciąż odległego, bajkowego Zachodu, jak amerykański sen spełniający się na ekranie. Kiedy zaczynała się emisja kolejnego odcinka „Dynastii”, na ulicach było pusto, jakby Polacy grali o złoto na Mundialu. Bo wszyscy siedzieli przed telewizorami i z wypiekami na twarzy czekali, co też tym razem podła Alexis wymyśli, by uprzykrzyć życie kryształowo czystej Krystle.

Burzliwe życie prywatne Joan Collins

Collins, absolwentka prestiżowej Royal Academy of Dramatic Art, ma na koncie blisko 60 filmów, dziesiątki ról telewizyjnych i teatralnych oraz gwiazdę na Hollywood Walk of Fame. W 2015 roku została uhonorowana przez królową Elżbietę II tytułem szlacheckim Dame za działalność charytatywną, szczególnie na rzecz dzieci. Mimo to w pamięci milionów widzów na całym świecie zapisała się jako Alexis. Jej życie prywatne nie zawsze toczyło się jednak w takim blasku i luksusie jak na ekranie.

W serialu była kobietą, która zawsze dostaje to, czego chce. Prywatnie Collins przeżyła wiele dramatów. Wychowana w artystycznej rodzinie, wcześnie weszła w świat show-biznesu, ale i też skandali. Jej pierwsze małżeństwo z aktorem Maxwellem Reedem zakończyło się rozwodem w bardzo nieprzyjemnej atmosferze. Collins oskarżyła męża m.in. o przemoc fizyczną i psychiczną, a nawet o próbę sprzedania jej arabskiemu szejkowi. W sumie wychodziła za mąż pięć razy. Ze swoim obecnym partnerem, młodszym od niej o 32 lata Percy Gibsonem, stworzyła swój najdłużej trwający związek. Mówiło się, że Joan miała romans z takimi gwiazdami jak Marlon Brando czy Harry Belafonte, odrzuciła zaloty Franka Sinatry i Johna F. Kennedy’ego. W wieku 49 lat jako pierwsza w historii dojrzała kobieta pojawiła się na okładce kultowego „Playboya”. Dziś, mimo swoich 92 lat, wciąż zachwyca formą, elegancją, stylem i nieodpartym urokiem.

