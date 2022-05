Nowy odcinek „Na Wspólnej”. Żbik zdobywa „skasowane” nagranie z monitoringu

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3418.?

Żbik i jego ojciec wyjątkowo angażują się w pomoc Magdzie. Darek wściekły, Magda załamana - policja nie postawiła młodemu Osuchowskiemu zarzutów. Trzech świadków twierdzi, że tego dnia był zupełnie gdzie indziej, więc nie mógł napaść Magdy… Zdeterminowany Żbik idzie jak taran – w końcu zdobywa "skasowane" nagranie z monitoringu, na którym widać, że sprawcą napaści na Magdę był Filip Osuchowski! Magda jest przeszczęśliwa – szczególnie, że ojciec Darka proponuje jej pracę w kancelarii. Żona Zakościelnego nie wygląda na zadowoloną… Nowe serce Eli – pocieszeniem i zmartwieniem? Matka przestępcy, który był dawcą serca dla Elżbiety dziękuje doktorowi Nalepie. Kobieta przyznaje, że świadomość, że serce Janka uratowało ludzkie życie jest dla niej dużym pocieszeniem po stracie syna. Tymczasem Igor zaczyna martwić się o Elę - podejrzewa, że serce które dostała jego ukochana zmieniło jej charakter. Szkolny kolega Juniora również potrzebuje terapii. Junior znowu ma kłopoty w szkole, tym razem kolega, który podrzucił mu telefon do plecaka, chce jego zwrotu. Kiedy Junior tłumaczy, że aparat skonfiskowali mu rodzice, Fabian rzuca się na niego! Dochodzi do bójki, a później do wezwania rodziców. Podczas rozmowy z ojcem Fabiana Jarek domyśla się, że chłopiec ma ten sam problem, co Junior. Daje mężczyźnie namiary na terapeutów uzależnień.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

