„A Man is Full”. Jeff Daniels zagra w nowym miniserialu Netflix

6-odcinkowy serial „A Man is Full” oparty będzie na powieści Toma Wolfe'a o tym samym tytule z 1998 roku. David E. Kelley, twórca wielu popularnych produkcji, w tym „Boston Public”, „Wielkie kłamstewka”, „Od nowa” czy „Ally McBeal”, oprócz roli showrunnera będzie także producentem wykonawczym. Na pokładzie twórców jest także Regina King pod sztandarem Royal Ties Productions.

O czym będzie serial?

„A Man is Full” opowie historię podejrzanego potentata nieruchomości Charliego Crokera, który stoi w obliczu bankructwa. Crocer jednak nie da łatwo za wygraną i nie pozwoli, aby jego imperium od tak upadło, bez względu na to, do czego będzie zmuszony się w tym celu posunąć. Postać Crocera opisywana jest jako surowa, niegrzeczna i bez hamulców, więc widzowie mogą spodziewać się popisów aktorskich Jeffa Danielsa na ekranie.

Serial „A Man is Full” został zamówiony przez Netflix w 2021 roku. Nie znamy jeszcze daty premiery serii, jednak powinna pojawić się ona już niebawem.

