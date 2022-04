Kolejna nowość od HBO Max. Oparty na faktach serial „Miasto jest nasze” już dostępny!

Pomysłodawcami produkcji są George Pelecanos i David Simon, a za kamerą stanął Marcus Green („King Richard: Zwycięska rodzina”). Idea na serial narodziła się, kiedy z Pelecanosem skontaktował się Kary Antholis, który pełni obowiązki producenta wykonawczego, streszczając mu skandal związany z zespołem zadaniowym i wspomniał, że chciałby przenieść na mały ekran reportaż Justina Fentona zatytułowany „Miasto jest nasze”. Po przeczytaniu scenariusza Pelecanos zaprosił do pracy nad projektem swoich wieloletnich współpracowników – pomysłodawcę serialu „Prawo ulicy” Davida Simona i jego producentkę wykonawczą Ninę K. Noble. Dla wszystkich z nich był to pierwszy powrót do Baltimore po zakończeniu prac nad serialu „Prawo ulicy”.

„Prawo Ulicy” a „Miasto jest nasze”

Łącznikiem obu produkcji są nie tylko pomysłodawcy i miasto, ale także akcja, która skupia się na pracownikach wydziału policji w Baltimore. Serial Prawo ulicy przedstawiał fikcyjną historię i poruszał problemy wpisane w realia pracy policji podczas wojny narkotykowej prowadzonej na przełomie lat 90. i na początku lat dwutysięcznych, a „Miasto jest nasze” jest zapisem jej kolejnego etapu.

O czym jest serial „Miasto jest nasze”?

Na początku nowego tysiąclecia policja z Baltimore nie była w stanie powstrzymać rosnącej fali przestępczości, ale zamiast skupić się na prewencji, przeprowadzała masowe aresztowania i wypowiedziała wojnę narkotykom. Twórcy serialu przedstawiają kulisy pracy wydziału policji, dla którego ważniejsze są statystyki niż faktyczna walka z przestępczością, co sprawia, że dowództwo nie jest w stanie nadzorować pracy zespołu zadaniowego oraz pociągać do odpowiedzialności łamiących zasady funkcjonariuszy. Kiedy w 2017 roku wybuchł skandal i wyszły na jaw przestępstwa popełniane przez policjantów z Baltimore, okazało się, że doniesienia o korupcji szerzącej się wśród pracujących pod przykrywką policjantów pojawiały się od niemal dziesięciu lat, ale komendanci wydziału z Baltimore wierzyli, że należy za wszelką cenę chronić każdą jednostkę, której funkcjonariusze rekwirują na ulicach miasta broń i narkotyki. Serial „Miasto jest nasze” przedstawia skorumpowanie i deprawację członków oddziału, który mógł działać ponad zasadami.

W rolach głównych w serialu występują Jon Bernthal, Wunmi Mosaku, Jamie Hector, McKinley Belcher III, Darrell Britt-Gibson, Josh Charles, Dagmara Domińczyk, Rob Brown, Don Harvey, David Corenswet, Larry Mitchell, Ian Duff, Delaney Williams oraz Lucas Van Engen.

„Miasto jest nasze” – gdzie oglądać? Kiedy nowe odcinki?

Premierowy pierwszy odcinek serialu HBO „Miasto jest nasze” jest już dostępny w HBO Max od dziś, 26 kwietnia. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień, w każdy wtorek. Miniserial liczy 6 odcinków.

