„Lakers: Dynastia zwycięzców” o legendarnej drużynie z Los Angeles. Niebawem premiera nowego serialu

Serial jest adaptacją powieści Jeffa Pearlmana pt. „Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s”.

„Lakers: Dynastia zwycięzców” („Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty”) przedstawia zawodowe sukcesy i kulisy życia zawodników drużyny Los Angeles Lakers, którzy w latach 80. stworzyli jedną z najbardziej podziwianych i dominujących nad rywalami drużynę, która stała się legendą na boisku i poza nim.

Twórcy i obsada

Pierwszy odcinek serialu wyreżyserował Adam McKay, który wspólnie z Kevinem Messikiem ze spółki Hyperobject Industries pełni obowiązki producenta wykonawczego. Showrunnerem, współpomysłodawcą, współautorem scenariusza i producentem wykonawczym jest Max Borenstein. Jim Hecht jest pomysłodawcą serialu, jego producentem wykonawczym i współautorem scenariusza, który powstał we współpracy z producentem wykonawczym Rodneyem Barnesem. Obowiązki producentów wykonawczych pełnią także Jason Shuman i Scott Stephens.

W rolach głównych występują: John C. Reilly jako Jerry Buss, Quincy Isaiah jako Magic Johnson, Jason Clarke jako Jerry West, Adrien Brody jako Pat Riley, Gaby Hoffmann jako Claire Rothman, Tracy Letts jako Jack McKinney, Jason Segel jako Paul Westhead, Julianne Nicholson jako Cranny McKinney, Hadley Robinson jako Jeanie Buss, DeVaughn Nixon jako Norm Nixon, Solomon Hughes jako Kareem Abdul-Jabbar, Tamera Tomakili jako Earleatha „Cookie” Kelly, Brett Cullen jako Bill Sharman, Stephen Adly Guirgis jako Frank Mariani, Spencer Garrett jako Chick Hearn, Sarah Ramos jako Cheryl Pistono, Molly Gordon jako Linda Zafrani, Joey Brooks jako Lon Rosen, Delante Desouza jako Michael Cooper, Jimel Atkins jako Jamaal Wilkes, Austin Aaron jako Mark Landsberger, Jon Young jako Brad Holland, Rob Morgan jako Earvin Johnson Sr. oraz Sally Field jako Jessie Buss.

Kiedy premiera serialu o Lakersach?

Premiera serialu „Lakers: Dynastia zwycięzców” odbędzie się w Polsce 8 marca w HBO Max. Serial liczy 10 odcinków.

Czytaj też:

Ten serial pokaże groteskowość naszych czasów. Marcin Korcz opowiedział nam o „Backdoor – Wyjście awaryjne”