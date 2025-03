Oscary 2025 – lista zwycięzców. „Anora” święci triumfy!

„Anora” w reżyserii Seana Bakera, niezależny film, nakręcony przy budżecie zaledwie 6 mln dolarów, otrzymał pięć statuetek na sześć nominacji. Obraz zgarnął Oscary za „najlepszy film”, „najlepszej aktorki pierwszoplanowej” (Mikey Madison), „najlepszego reżysera”, „najlepszy scenariusz oryginalny” i „najlepszy montaż” (Sean Baker). Statuetki nie udało się zgarnąć Yurze Borisovi, którego w kategorii „najlepszy aktor drugoplanowy” pokonał Kiernan Culkin za kręcony w Polsce „Prawdziwy ból”.

– Nie wiem, jak się tu znalazłem, całe życie grałem – powiedział Culkin. – Jessie Eisenberg (reżyser filmu – red) – dziękuję za ten film, jesteś geniuszem, nie powiem już tego nigdy więcej, więc się tym naciesz! Dziękuję moim rodzicom, kocham cię Jess, moja żono – kontynuował aktor. Opowiedział też historię o tym, że jego żona obiecała mu czwórkę dzieci, gdy wygra Oscara.

Adrien Brody: Nie można akceptować nienawiści. Odbudujmy świat razem

Statuetkę za najlepszą męską rolę pierwszoplanową otrzymał z kolei Adrien Brody za swoją kreację w „Brutaliście”. Aktor nie krył wzruszenia i przedłużył znacząco swoje przemówienie.

– Dziękuję Bogu za to błogosławione życie. Jeżeli mogę zacznę od podziękowania za miłość, którą otrzymuję od tego świata i ludzi. Mam wielkie szczęście. Aktorstwo jest bardzo delikatnym zawodem. Wygląda spektakularnie i tak czasem bywa, ale nauczyłem się perspektywy. Nie ważne, gdzie jesteś, co osiągnąłeś, wszystko możesz stracić. Ta noc jest wyjątkowa, bo mam tego świadomość i jestem bardzo wdzięczny i mogę wykonywać wciąż pracę, którą kocham. Wygrana takiej nagrody wskazuje kierunek i moja postać często o tym mówi. Dla mnie to jest szczytowy punkt mojej kariery, a jednocześnie szansa, żeby zacząć od nowa. To okazja, żeby kolejne 20 lat mojego życia udowadniać, że mi na tym zależy. Praca współnominowanych jest wyjątkowa. Dziękuję mojemu zespołowi, moim przyjaciołom i Bradiemu za to, co zrobili dla kina niezależnego. I obsadzie – jesteście świetni i kochani. Dzielę to z moją parterką Georginą, która sprawia, że znów w siebie uwierzyłem. Dziękuję swoim dzieciom, że wpuściły mnie ponownie do swojego życia – powiedział Brody.

– Muszę podziękować moim rodzicom, którzy też tu są. Dali mi silne fundamenty i nauczyli szacunku, dobra i dali mi siłę, abym mógł realizować swoje marzenia. Znów stoję na tej scenie, żeby reprezentować rany wojenne i opresje. Wierzę i modlę się, żeby nas świat był inkluzywny i zdrowy. Nie można akceptować nienawiści. Walczmy o to, co słuszne i odbudujmy ten świat razem – apelował w swoim przemówieniu Adrien Brody.

Mikey Madison: Dorastałam w Hollywood, a wydawało się to tak dalekie

Najlepsza aktora pierwszoplanowa – Mikey Madison – przyznała, że ten świat, choć dorastała w okolicy Hollywood, zawsze wydawał jej się bardzo odległy.

– To jest bardzo surrealistyczne. Dziękuję Akademii, dorastałam tu w Hollywood, a wydawało się to tak dalekie. Dziękuję swoim rodzicom, swojemu rodzeństwu. Chciałam raz jeszcze docenić społeczność pracownic seksualnych, będę nadal wspierać te wspaniałe kobiety. Chciałabym też docenić pracę moich wszystkich współnominowanych. Dziękuję ci Sean, to wszystko dzięki tobie – powiedziała odbierając statuetkę 25-latka.

Zoe Saldana: Jestem dumną córką imigrantów

Za najlepszą aktorkę drugoplanową uznano z kolei Zoe Saldanę za jej rolę w dość kontrowersyjnym tytule „Emilia Perez”. – Jestem bardzo wdzięczna za ten zaszczyt. Dziękuję reżyserowi za to zainteresowanie tymi kobietami – mówiła Saldana. – Wszystko, co zrobiłam w życiu jest dzięki moim rodzicom, dziękuję mojemu mężowi z pięknymi włosami. Nasi piękni synowie co noc rozświetlają nieboskłon. Jestem dumną córką imigrantów z marzeniami i godnością, ciężko pracującymi. Mam nadzieję, że nie będę tu ostatnią amerykanką pochodzenia dominikańskiego – podkreślała wzruszona aktorka.

Oscary 2025. Pełna lista zwycięzców

Najlepszy aktor drugoplanowy



Yura Borisov „Anora”Kiernan Culkin „Prawdziwy ból”Edward Norton „Kompletnie nieznany”Guy Pearce „The Brutalist”Jeremy Strong „Wybraniec”



Najlepszy długometrażowy film animowany



„Flow”„W głowie się nie mieści 2”„Memoir of a Snail”„Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl”„The Wild Robot”



Najlepszy krótkometrażowy film animowany



„Beautiful Men”„In The Shadow of the Cypress”„Magic Candies”„Wander to Wonder”„Yuck!”



Najlepsze kostiumy



„Kompletnie nieznany” Arianne Phillips„Konklawe” Lisy Christl„Gladiator II” Janty Yates i Dave Crossman„Nosferatu” Linda Muir„Wicked” Paul Tazewell



Najlepszy scenariusz oryginalny



„Anora”„The Brutalist”„Prawdziwy ból”„September 5”„Substancja”



Najlepszy scenariusz adaptowany



„Kompletnie nieznany”„Konklawe”„Emilia Perez”„Nickel Boys”„Sing Sing”



Najlepsza charakteryzacja i fryzury



„A Different Man”„Emilia Perez”„Nosferatu”„Substancja”„Wicked”



Najlepszy montaż



„Anora”„The Brutalist”„Konklawe”„Emilia Perez”„Wicked”



Najlepsza aktorka drugoplanowa



Monica Barbaro „Kompletnie nieznany”Ariana Grande „Wicked”Felicity Jones „The Brutalist”Isabella Rossellini „Konklawe”Zoe Saldana „Emilia Perez”



Najlepsza scenografia



„The Brutalist”„Diuna 2”„Emilia Perez”„Maria”„Nosferatu”„Wicked”



Najlepsza piosenka



„El Mal” z „Emilia Perez”„The Journey” z „The Six Triple Eight”„Like a Bird” z „Sing Sing”„Mi Camino” z „Emilia Perez”„Never Too Late” z „Elton John: Never Too Late”



Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny



„Death by Numers”„I Am Ready, Warder”„Incident”„Instruments of a Beating Heart”„The Only Girl in the Orchestra”



Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny



„Dzienniki Black Box”„Nie chcemy innej ziemi”„Wojna porcelanowa”„Ścieżka dźwiękowa zamachu stanu”„Sugarcane: rozliczenie z przeszłością”



Najlepszy dźwięk



„Kompletnie nieznany”„Diuna 2”„Emilia Perez”„Wicked”„Dziki robot”



Najlepsze efekty specjalne



„Obcy: Romulus”„Better Men”„Diuna 2”„Królestwo planety małp”„Wicked”



Najlepszy film międzynarodowy



„I'm Still Here”„Dziewczyna z igłą”„Emilia Perez”„The Seed of the Sacred Fig”„Flow”



Najlepsze zdjęcia





„The Brutalist”„Nosferatu”„Maria”„Diuna 2”„Emilia Perez”



Najlepszy krótkometrażowy film aktorski





„A Lien”„Anuja”„I'm Not a Robot”„The Last Ranger”„The Man who Could Not Remain Silent”



Najlepsza muzyka oryginalna



„The Brutalist” Daniel Blumberg„Konklawe” Volker Bertelmann„Emilia Perez” Clement Ducol i Camille„Wicked” John Powell i Stephen Schwartz„Dziki robot” Kris Bowers



Najlepszy aktor pierwszoplanowy



Adrien Brody „The Brutalist”Timothee Chalamet „Kompletnie nieznany”Colman Domingo „Sing Sing”Ralph Fiennes „Konklawe”Sebastian Stan „Wybraniec”



Najlepszy reżyser



Sean Baker „Anora”Brady Corbet „Brutalista”James Mangold „Kompletnie nieznany”Jacques Audiard „Emilia Perez”Coralie Fargeat „Substancja”



Najlepsza aktorka pierwszoplanowa



Cynthia Erivo „Wicked”Karla Sofia Gascon „Emilia Perez”Mikey Madison „Anora”Demi Moore „Substancja”Fernanda Torres „I'm Still Here”



Najlepszy film



„Anora”„The Brutalist”„Kompletnie nieznany”„Konklawe”„Diuna 2”„Emilia Perez”„I'm Still Here”„Nickel Boys”„Substancja”„Wicked”Czytaj też:

