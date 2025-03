Okazała wsparcie Ukrainie na gali Oscarów. Jej słowa wywołały błyskawiczną reakcję

Daryl Hannah to amerykańska aktorka, producentka i reżyserka filmowa, która wystąpiła w takich filmach, jak m.in.: „Łowca androidów” (1982), „Plusk” (1984), „Wall Street” (1987), „Roxanne” (1987), „Stalowe magnolie” (1989) czy „Kill Bill” (2003). Wiadomo, że choć urodziła się w Chicago, to jej rodzina była pochodzenia szkockiego, niemieckiego, norweskiego, duńskiego, irlandzkiego i angielskiego. Teraz okazało się, że nie są jej obojętne także losy Ukrainy.

Daryl Hannah o Ukrainie na Oscarach 2024

Kilka dni temu głośno było o bulwersującym zachowaniu Donalda Trumpa, który podczas spotkania w Gabinecie Owalnym mocno skrytykował prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Republikanin i jego zastępca – James David Vance – kilkukrotnie stwierdzili, że ich gość okazuje im brak szacunku i nie wyraża wdzięczności za dotychczasową pomoc i to, że supermocarstwo chce pomóc Kijowowi zakończyć konflikt zbrojny.

Trump grzmiał, że Zełenski „nie ma odpowiedniej pozycji” w negocjacjach „od samego początku wojny”. – Nie ma pan kart w rękach. Stawia pan na szali życie milionów ludzi. (...) Pogrywa pan sobie z trzecią wojną światową – mówił. Finalnie zachowanie amerykańskich polityków poskutkowało tym, że Zełenski zaniechał podpisania umowy z Ameryką dotyczącej wydobywania metali ziem rzadkich.

Zachowanie Donalda Trumpa wywołało wielkie oburzenie nie tylko wśród polityków europejskich państw czy dziennikarzy, ale także zwykłych obywateli, którzy następnie tłumnie wyrażali solidarność z Ukrainą w komentarzach w sieci. Na podobny ruch zdecydowała się także Daryl Hannah podczas tegorocznej oscarowej gali.

Aktorka, która pojawiła się na scenie wydarzenia po to, by wręczyć nagrodę za najlepszy montaż, podchodząc do mikrofonu na gali, powiedziała: „Sława Ukrajini!”, czyli „Chwała Ukrainie”. Jej hołd został nagrodzony gromkimi brawami przez publiczność obecną na ceremonii.

Czytaj też:

Najlepsze stylizacje na gali Oscarów 2025. Kto zachwycił?Czytaj też:

NA ŻYWO: Oscary 2025. 97. gala wręczenia Nagród Akademii Filmowej