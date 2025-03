Najlepsze stylizacje na gali Oscarów 2025. Kto zachwycił?

W nocy z 2 na 3 marca 2025 roku polskiego czasu odbyła się 97. gala wręczenia Nagród Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. O najważniejsze statuetki walczyły takie produkcje, jak m.in.: „The Brutalist”, „Kompletnie nieznany”, „Konklawe”, „Wicked”, „Substancja” czy „Emilia Perez”, na czerwonym dywanie z kolei zachwycały gwiazdy tych tytułów. Która z nich wyglądała najlepiej?

Stylizacje na gali Oscarów 2025

Wśród osób, które w tym roku pojawiły się na gali rozdania Oscarów, znalazły się m.in. Ariana Grande, Elle Fanning, Meg Ryan, Selena Gomez, Miley Cyrus czy Timothée Chalamet. Choć każda z gwiazd zdecydowała się na inną stylizację, trzeba przyznać, że przeważała elegancja i styl Old Hollywood. Nie brakowało również błysku.

Modowi eksperci twierdzą, że jeden z lepszych looków wieczoru należał do Ariany Grande. Młoda artystka postawiła na przepiękną suknię projektu Schiaparelli, która klimatem idealnie wpisywała się w postać Glindy z filmu „Wicked” – to właśnie ta rola przyniosła artystce nominację do Oscara. Cynthia Erivo z kolei pojawiła się w butelkowozielonej, aksamitnej sukni od Louis Vuitton z pannierowym dołem i dużą kokardą, nawiązującą do postaci z „Czarnoksiężnika z Krainy Oz”.

Demi Moore zachwyciła w srebrnej, wyszywanej kryształami sukni od Giorgio Armani Privé, która podkreślała jej sylwetkę, zaś laureatka Oscara za rolę w „Emilia Pérez”, Zoe Saldaña, pokazała się w burgundowej sukni od Saint Laurent z warstwową spódnicą i przezroczystym gorsetem ozdobionym kryształami, dopełniając look długimi, przezroczystymi rękawiczkami.

Co więcej, Selena Gomez postawiła na klasyczną elegancję w błyszczącej sukni od Ralph Lauren, nawiązując do stylu starego Hollywood, Lupita Nyong'o przykuwała uwagę w białej sukni od Chanel, natomiast Emma Stone wybrała srebrną, dopasowaną suknię od Louis Vuitton. Zobaczcie te stylizacje w naszej galerii!

