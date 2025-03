NA ŻYWO: Oscary 2025. 97. gala wręczenia Nagród Akademii Filmowej

Oscary, czyli Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, są przyznawane od 1929 roku przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej. Pierwsza ceremonia odbyła się w Hollywood Roosevelt Hotel i była kameralnym wydarzeniem dla około 270 gości. Z biegiem lat Oscary stały się najbardziej prestiżowymi nagrodami filmowymi na świecie, odzwierciedlając ewolucję kina i doceniając zarówno wielkie produkcje, jak i kameralne, artystyczne filmy.

Statuetka Oscara, przedstawiająca rycerza trzymającego miecz na rolce filmu, jest symbolem najwyższego uznania w branży i marzeniem każdego filmowca. Oscar ma trochę ponad 34 cm wysokości i waży ponad 4 kilogramy. Jest wykonany z brązu i pokryty 24-karatowym złotem. Rolka filmu umieszczona pod złotym krzyżowcem ma pięć „szczebli”, co odnosi się do pięciu oryginalnych kategorii, w których przyznawana była nagroda. Sama Akademia Filmowa podaje, że nie do końca jasne jest, skąd wzięła się nazwa statuetki. Najbardziej popularna historia na ten temat głosi, że bibliotekarka i dyrektor filmowa Akademii Filmowej Margaret Herrick stwierdziła widząc po raz pierwszy nagrodę, że przypomina ona jej wujka Oscara.

W tym roku ponownie ceremonia oscarowa odbywa się w Dolby Theatre przy Hollywood Boulevard w Los Angeles, a wydarzenie poprowadzi po raz pierwszy legendarny amerykański komik Conan O'Brien. Wcześniej zobaczymy gwiazdy na czerwonym dywanie.

Oscary 2025. Relacja na żywo z wydarzenia

