Te filmy w ubiegłym roku otrzymały Oscara. Podpowiadamy, gdzie je obejrzysz

W 2022 roku „CODA” – niskobudżetowy film o rodzinie głuchych, ku zaskoczeniu zarówno twórców jak i zgromadzonych na gali, otrzymała trzy Oscary na trzy nominacje, w tym w najważniejszej kategorii, za „najlepszy film”. Sześć razy wyróżniono też „Diunę” Denisa Villeneuve'a, a Will Smith otrzymał statuetkę za najlepszą rolę pierwszoplanową za „King Richard”. W kategorii „najlepsza rola kobieca” triumfowała Jessica Chastain.

Chociaż na pojawienie się filmów nominowanych w tym roku do Oscara w serwisach streamingowych przyjdzie nam w wielu przypadkach jeszcze trochę poczekać, to idealna chwila, aby nadrobić zaległości. Oscar na koncie to w pewnym sensie gwarancja tego, że film będzie dobry. Podpowiadamy wam, gdzie obejrzycie wyróżnione w ubiegłym roku filmy.

Oscarowe filmy z 2022 roku. Gdzie je oglądać?

„CODA” – Apple TV+



Ruby jest jedyną słyszącą osobą w swojej rodzinie. Gdy rodzinny interes jest zagrożony musi wybrać między swoją miłością do muzyki a lękiem przed opuszczeniem domu.



„King Richard” – HBO Max, Apple TV+, Chili, Player, Premiery Canal+



Losy Venus i Sereny Williams, które dzięki ojcu stały się najlepszymi tenisistkami w historii tego sportu.



„Oczy Tammy Faye” – Apple TV+, Premiery Canal+



Tammy i jej mąż Jim zakładają chrześcijański program telewizyjny, gdzie z ogromną pasją głoszą wartości ewangelickie, równocześnie tworząc poza kamerami imperium finansowe.



„West Side Story” – Apple TV+, Premiery Canal+, Player



W tle nowojorskiej wojnie gangów rozwija się miłość dwójki nastolatków.



„Psie pazury” – Netflix



Dwaj bracia, właściciele dużego rancza w Montanie, stają przeciwko sobie, gdy George żeni się potajemnie z miejscową wdową.



„Belfast” – Apple TV+, Player



Życie młodego chłopca i jego robotniczej rodziny w burzliwych latach sześćdziesiątych XX w.



„Diuna” – HBO Max, Apple TV+, Chili, Player, Premiery Canal+



Szlachetny ród Atrydów przybywa na Diunę, będącą jedynym źródłem najcenniejszej substancji we wszechświecie.



„Nie czas umierać” – HBO Max, Apple TV+, Chili, Premiery Canal+



Na prośbę swojego starego przyjaciela, Felixa Leitera z CIA, James Bond bierze udział w misji odbicia porwanego naukowca. Trop prowadzi do niebezpiecznego złoczyńcy.



„Cruella” – Disney+, Apple TV+, Chili, Premiery Canal+, Player



Historia o buntowniczych początkach jednej z najbardziej znanych i genialnych postaci, legendarnej Cruelli de Mon.



„Nasze magiczne Encanto” – Disney+, Premiery Canal+, Chili, Apple TV+

Dziewczynka pochodzi z kolumbijskiej rodziny, która obdarzona jest magicznymi mocami. Niestety ona sama nie posiada tego daru.



„Armia umarłych” – Netflix



Podczas wybuchu epidemii zombie grupa najemników próbuje dokonać zuchwałej kradzieży w strefie kwarantanny wyznaczonej na terenie Las Vegas.



„Summer of soul” – Premiery Canal+, Player, Apple TV+



Dokument ukazujący wydarzenie, które stało się świętem czarnej historii, kultury i mody.



„Drive My Car” – HBO Max, Premiery Canal+, Player



Aktor teatralny i reżyser żyje w szczęśliwym małżeństwie. Pewnego dnia jego żona znika.

