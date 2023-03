Weekend na Netflix. Podpowiadamy, co nowego obejrzycie

„MH370: Samolot, który zniknął”

W 2014 roku samolot z 239 osobami na pokładzie znika z radarów. Ten serial dokumentalny opowiada o jednej z największych zagadek współczesności - locie MH370.



„Gdzieś daleko”

Kobieta dostaje w spadku dom na chorwackiej wyspie i pod wpływem chwili postanawia go odwiedzić. Na miejscu na nowo zakochuje się w życiu i zyskuje szansę na nową miłość.



„Ty”, sezon 4., część 2.

Menadżer księgarni zakochuje się w początkującej poetce. Z czasem zaczyna mieć obsesję na punkcie kobiety i likwiduje każdą przeszkodę mogącą zaszkodzić ich relacji.



„Chwała”, część 2.

Kobieta, która przed laty przeżyła potworne tortury w szkole, wprowadza w życie drobiazgowy plan zemsty, aby sprawcy wreszcie zapłacili za to, co jej zrobili.



„Rana Naidu”

Rana Naidu rozwiąże każdy problem w Bollywood. Może jednak nie poradzić sobie z własnymi kłopotami, kiedy jego ojciec nagle zostaje zwolniony z więzienia.



„Outlast: Razem po wygraną”

Szesnastka survivalowców walczy o nagrodę pieniężną, próbując przetrwać w alaskańskiej dziczy. Aby wygrać, te samotne wilki muszą się jednak stać częścią watahy.



„Luther: Zmrok”

Genialny, ale zhańbiony londyński detektyw John Luther, którego męczy sprawa nierozwiązanego morderstwa, ucieka z więzienia, żeby dopaść sadystycznego seryjnego zabójcę.



„Ridley Jones: Strażniczka muzeum”

Ciekawska Ridley i jej przyjaciele strzegą eksponatów Muzeum Historii Naturalnej i wielkiego sekretu tego miejsca - nocą wszystko tam ożywa!Czytaj też:

