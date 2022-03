Oscary 2022. Poznaliśmy wygranych! Który film zgarnął najwięcej statuetek?

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Ariana DeBose za „West Side Story”



Najlepsze zdjęcia



„Diuna”



Najlepsza muzyka



„Diuna”



Najlepsze efekty specjalne

„Diuna”



Najlepszy dokument krótkometrażowy



"The Queen of Basketball"



Najlepszy film animowany



„Nasze magiczne Encanto”



Najlepszy aktor drugoplanowy



Troya Kotsura za "CODA"



Najlepszy film międzynarodowy



"Drive My Car"



Najlepszy film krótkometrażowy



„Ala Kachuu - Take and Run”



Najlepsze kostiumy



„Cruella”



Najlepszy scenariusz adaptowany



"CODA"



Najlepszy scenariusz oryginalny



"Belfast"



Najlepsza muzyka



"Diuna" Hans Zimmer



Najlepszy montaż



"Diuna"



Najlepszy dokument



"Summer of Soul"



Najlepsza scenografia i dekoracja wnętrz



"Diuna"



Najlepsza piosenka



"No Time To Die"



Najlepsza reżyseria



Jane Campion "Psie pazury"



Najlepszy aktor pierwszoplanowy



Will Smith



Najlepsza aktorka pierwszoplanowa



Jessica Chastain – „Oczy Tammy Faye”



Najlepszy film



"CODA"

