Gwiazdy, które poniżają swoich pracowników. Mimo to, są na topie

Choć wielu celebrytów i osobowości telewizyjnych uchodzi za cudownych i kochanych, relacje ich pracowników często rysują zupełnie inny obraz.

Gwiazdy oskarżane przez pracowników. „Obelżywe i szkodliwe zachowanie fizyczne”

Mowa o wygórowanych wymaganiach, nękaniu i atmosferze, w której trudno mówić o normalnych warunkach pracy. Nierzadko w grę wchodzą wręcz rękoczyny. Co więcej, niektóre z tych historii dotyczą osób, które publicznie prezentują się jako „bliskie ludziom”.

Światowej sławy wokalistka, która przeszła do historii za sprawą słodziutkiej piosenki bożonarodzeniowej spotkała się z zarzutami m.in. o niewypłacone wynagrodzenie i naruszenie umowy. W pozwie znalazły się też oskarżenia o „agresywne, obelżywe i szkodliwe zachowanie fizyczne” ze strony menadżerki artystki, o których Mariah Carey, bo o niej mowa, miała doskonale wiedzieć i nie reagować. Ulubienica telewidzów Ellen DeGeneres miała być oskarżana m.in. o rasistowskie komentarze, a super modelka Naomi Campbell o uderzenie pracownicy.

Historie te pokazują, że za publicznym wizerunkiem często kryją się znacznie bardziej skomplikowane relacje. Dla jednych to pojedyncze incydenty, dla innych — niestety — powtarzający się schemat.

5 gwiazd oskarżanych o okropne traktowanie swoich pracowników

Mariah Carey



Mariah Carey od lat funkcjonuje jako diwa estrady, za kulisami trafiają się jej jednak grzeszki. W 2019 roku była asystentka Lianna Szachnazarjan pozwała artystkę i jej menedżerkę Stellę Bulocznikową. W pozwie znalazły się oskarżenia o „agresywne, obelżywe i szkodliwe zachowanie fizyczne” oraz przemoc słowną i seksualną ze strony menedżerki. Według dokumentów Carey miała wiedzieć o sytuacji, a następnie zwolnić pracownicę po zgłoszeniu problemu.

To nie jedyny przypadek. Wcześniej Bulocznikowa również pozwała wokalistkę, zarzucając jej niewypłacone wynagrodzenie i naruszenie umowy. W 2020 roku pozew złożyła także była niania dzieci Carey, twierdząc, że doświadczyła „poważnego cierpienia psychicznego” i nie otrzymała należnej zapłaty.



Howard Stern



Howard Stern przez lata słynął z ostrego języka, ale jego zachowanie wobec współpracowników również budziło kontrowersje. W 2022 roku publicznie skrytykował swojego producenta Gary’ego Dell’Abate’a, zarzucając mu brak zaangażowania i podważając jego kompetencje.

To nie był odosobniony incydent. Już wcześniej, podczas spotkania zespołu, które wyciekło do sieci, miał krytykować pracowników za brak promocji programu, a także komentować ich wygląd w obraźliwy sposób.

W kwietniu 2026 roku były asystent Sterna, Leslie Kuhn, pozwał jego i jego żonę, zarzucając im tworzenie „wrogiego środowiska pracy” oraz nieprawidłowości w zarządzaniu.



Ellen DeGeneres



Ellen DeGeneres przez lata budowała wizerunek jednej z najbardziej sympatycznych postaci amerykańskiej telewizji. W 2020 roku zaczęły jednak pojawiać się relacje, które znacząco go podważyły.

Byli pracownicy „The Ellen DeGeneres Show” opowiadali o rasistowskich komentarzach, zwolnieniach po urlopach z okazji żałoby i zakazie kontaktu z prowadzącą. „Wszyscy mamy wrażenie, że to nie jest normalne, jeśli chodzi o to, jak ludzie są tam traktowani” – mówił jeden z nich.

Lawinę uruchomił także wątek na Twitterze, w którym użytkownicy dzielili się historiami o nieprzyjemnych zachowaniach gwiazdy. Pojawiło się tam ponad 300 odpowiedzi. DeGeneres odniosła się do sprawy, publikując oświadczenie: „Chcę, żeby wszyscy w domu pokochali nasz program i chcę, żeby każdy, kto do niego dołączy, pokochał pracę nad nim. Jeszcze raz bardzo przepraszam wszystkich, którzy nie mieli takiego doświadczenia”.



Naomi Campbell



Naomi Campbell od lat zmaga się z oskarżeniami o agresję wobec pracowników. Już w 2000 roku przyznała się do winy w sprawie uderzenia swojej asystentki. Kolejne lata przyniosły następne incydenty. W 2007 roku modelka ponownie przyznała się do napaści, tym razem na inną pracownicę.

Pojawiały się także doniesienia o agresywnym zachowaniu wobec kierowców. Mimo że część spraw nie trafiła ostatecznie do sądu, kontrowersje na stałe wpisały się w jej wizerunek.



Sharon Osbourne



Sharon Osbourne wielokrotnie wzbudzała kontrowersje, ale jedna z jej historii szczególnie zszokowała opinię publiczną. W programie „Would I Lie to You?” opowiedziała o pożarze domu, podczas którego kazała asystentowi wejść do środka i wynieść obrazy.

„Nie! Dom się pali! Wynoście się. Pomocy! Wejdźcie do środka i wynieście obrazy” – relacjonowała. Dodała również, że po wszystkim zabrała asystentowi maskę tlenową, by założyć ją swojemu psu.

Później tłumaczyła, że część historii miała charakter żartu, a pracownik nie został zwolniony w związku z tym incydentem, lecz wiele lat późnie

Nie żyje ostatnia gwiazda The Ronettes. To koniec epokiCzytaj też:

Wszyscy się od niego odwrócili. Polski idol umarł samotnie