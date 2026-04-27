Nie żyje ostatnia gwiazda The Ronettes. To koniec epoki

Nedra Talley Ross zmarła w wieku 80 lat w otoczeniu najbliższych. O śmierci artystki poinformowała jej córka, Nedra K., w emocjonalnym wpisie opublikowanym 26 kwietnia w mediach społecznościowych.

Nedra Talley Ross nie żyje. To był głos lat 60.

„Około 8:30 rano nasza matka, Nedra Talley Ross, odeszła do Pana” – napisała. „Była bezpieczna w swoim łóżku, w domu, z rodziną u boku, wiedząc, że jest kochana. Dziękuję Ci, Panie”. Jak dodała, wkrótce zostaną podane szczegóły uroczystości upamiętniającej życie artystki.

Nedra Yvonne Talley urodziła się 27 stycznia 1946 roku. Popularność zdobyła jako jedna z trzech członkiń zespołu The Ronettes, który tworzyła wraz z kuzynkami – Ronnie Spector i Estelle Bennett.

Grupa, znana z charakterystycznych fryzur w kształcie ula i wyjątkowych harmonii wokalnych, stała się jednym z symboli lat 60. Swoją muzyczną drogę zaczynała w nowojorskim hiszpańskim Harlemie, występując na szkolnych potańcówkach i bar micwach.

Przełom nastąpił w 1963 roku, gdy trio podpisało kontrakt z wytwórnią Philles Records, prowadzoną przez producenta Phila Spectora. Od tego momentu ich kariera nabrała rozpędu.

Ostatnia z The Ronettes odeszła. Ich przeboje znali wszyscy

Największym sukcesem zespołu był singiel „Be My Baby”, który dotarł na drugie miejsce listy Billboardu i do dziś uznawany jest za jeden z najważniejszych utworów swojej epoki. Kolejne nagrania, takie jak „Baby, I Love You”, „(The Best Part of) Breakin' Up” czy „Walking in the Rain”, tylko umocniły pozycję The Ronettes na światowej scenie muzycznej. Współpraca z Philem Spectorem zaowocowała także rozwojem charakterystycznej techniki produkcyjnej „Wall of Sound” – bogatego, wielowarstwowego brzmienia, które na lata zdefiniowało pop.

The Ronettes nie tylko podbijały listy przebojów, ale również odgrywały ważną rolę społeczną. W 1966 roku wystąpiły jako support przed The Beatles podczas ich ostatniej światowej trasy koncertowej, zapisując się na trwałe w historii muzyki. Zespół przyczynił się także do przełamywania barier rasowych w branży muzycznej, torując drogę kolejnym pokoleniom artystów.

Choć pod koniec lat 60. ich popularność zaczęła słabnąć, wpływ grupy okazał się trwały. Inspirowała ona wielu twórców, w tym Amy Winehouse, która nawiązywała do ich stylu i estetyki.

The Ronettes zakończyły działalność w 1967 roku. Po rozpadzie grupy Nedra Talley Ross rozpoczęła karierę solową. W 1978 roku wydała album z muzyką chrześcijańską oraz kilka singli. Jej śmierć symbolicznie zamyka historię zespołu. Estelle Bennett zmarła w 2009 roku, a Ronnie Spector w 2022 roku.

