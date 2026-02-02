Zszedł ze sceny, odwołał koncert. Co się dzieje z Ryszardem Rynkowskim?

Fani piosenkarza z niepokojem śledzą doniesienia po jego powrocie i nagłym zejściu ze sceny. Zdziwienie budzi fakt, że zaplanowany koncert został odwołany. Wiadomo już dlaczego. Także organizator zabrał głos i wyjaśnił, co z biletami.

Ryszard Rynkowski przerwał koncert. Występ odwołany

Po kilku miesiącach przerwy Ryszard Rynkowski wrócił na scenę 31 stycznia, występując przed publicznością w Pruszkowie. Koncert zakończył się jednak wcześniej, niż oczekiwali widzowie. Już w trakcie występu artysta dawał wyraźne sygnały, że obecna sytuacja jest dla niego wyjątkowo trudna. Niedługo później potwierdzono, że koncert zaplanowany na 1 lutego w Tomaszowie Mazowieckim w ogóle nie dojdzie do skutku.

Lekarz nie miał wątpliwości. „Zalecił odpoczynek”

Kulisy decyzji ujawnił Bogdan Zep, menadżer Rynkowskiego, w rozmowie z „Faktem”. Jak wyjaśnił, powodem jest stan zdrowia artysty, a na ten wpłynęło kilka czynników związanych z powrotem na scenę po przerwie.

„Emocje wzięły górę, duży stres się pojawił, bo to pierwszy występ po przerwie. Rysiek miał wcześniej próbę, po niej wszystko się nasiliło, wróciły wspomnienia, bo zawsze towarzyszyła mu żona” — tłumaczył Zep (Edyta Rynkowska zmarła 18 września 2025 roku, miała zaledwie 52 lata — przyp.red.). „Ciśnienie skoczyło, zestresował się, pojawiły się zawroty głowy, lekarz zalecił odpoczynek” – dodał menadżer.

Organizator reaguje. Co z przełożonym koncertem?

Głos w sprawie zabrała również Fundacja Unikultura, odpowiedzialna za organizację koncertów Ryszarda Rynkowskiego. Edwin Grelow z zarządu fundacji przekazał w rozmowie z Plejadą, że decyzja dotycząca ewentualnego nowego terminu zapadnie 2 lutego.

„Niestety, dzisiejszy koncert z powodów zdrowotnych nie odbędzie się. Jutro zostanie podjęta decyzja, czy uda się wyznaczyć nowy termin w Tomaszowie Mazowieckim” — poinformował.

Zwrot pieniędzy za bilety

Przedstawiciel Fundacji Unikultura podkreślił również, że osoby, które zakupiły bilety, nie zostaną pozostawione bez wsparcia, niezależnie od dalszych decyzji dotyczących trasy koncertowej.

„Niezależnie jednak od tego widzowie mają prawo do otrzymania zwrotu pieniędzy za bilety na dzisiejszy koncert” — dodał.

