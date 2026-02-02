Ogromna strata dla polskiego kina. Nie żyje Janusz Hetman, legenda produkcji filmowej

Zmarł producent, który stał za najgłośniejszymi filmami ostatnich lat i współpracował z największymi nazwiskami światowego kina. Informacja o jego śmierci poruszyła całe środowisko filmowe.

Janusz Hetman nie żyje. Wielka strata dla polskiego filmu

Nie żyje Janusz Hetman, ceniony producent filmowy, od lat związany ze studiem Lucky Bob. Twórca miał 68 lat. O jego odejściu poinformowali przedstawiciele studia, z którym był związany od samego początku swojej kariery. Wiadomość szybko obiegła polskie media, wywołując falę poruszenia i wspomnień ze strony ludzi filmu.

Studio Lucky Bob pożegnało swojego wieloletniego współpracownika i przyjaciela we wzruszającym wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

„Dzisiaj odszedł Janusz Hetman. Janek był ważną częścią naszego zespołu, studia Lucky Bob, przyjacielem, przewodnikiem po filmowym świecie. Kochał sztukę w każdym wymiarze i aspekcie, kochał ludzi, a nade wszystko, kochał życie, z którego czerpał pełnymi garściami. Odejście Janka to niepowetowana strata dla jego rodziny, dla nas – przyjaciół i współpracowników, dla polskiej kultury, a w szczególności polskiego filmu” – napisano.

Filmy Wojciecha Smarzowskiego i międzynarodowe produkcje

Janusz Hetman należał do grona najbardziej rozpoznawalnych producentów filmowych w Polsce. Na jego dorobek składają się liczne produkcje cenione zarówno przez krytyków, jak i widzów. Szczególne miejsce w jego karierze zajmowała współpraca z Wojciechem Smarzowskim. Hetman był producentem m.in. kultowego „Wesela”, a także najnowszego kinowego przeboju „Dom dobry”.

Jego zawodowa droga wykraczała jednak daleko poza polski rynek. Producent pracował również przy międzynarodowych projektach, współpracując z Davidem Lynchem przy filmie „Inland Empire”, z Jerzym Skolimowskim przy nominowanym do Oscara obrazie „IO” oraz z Romanem Polańskim przy produkcji „The Palace”.

Ceniony producent i członek filmowych akademii

Janusz Hetman był członkiem Polskiej Akademii Filmowej oraz Europejskiej Akademii Filmowej. Przez lata uchodził za jednego z kluczowych producentów, którzy realnie wpływali na kształt współczesnego kina artystycznego w Polsce i jego obecność na międzynarodowych festiwalach.

Producent zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. Jego odejście oznacza ogromną stratę nie tylko dla najbliższych, ale także dla całego środowiska filmowego.

facebookCzytaj też:

Łzy, rekordy i wielkie nazwiska. Grammy 2026 rozdaneCzytaj też:

Timothée Chalamet to nowy Leonardo DiCaprio? Najlepsze filmy młodego aktora