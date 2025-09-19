Edyta Rynkowska nie żyje. Żona Ryszarda Rynkowskiego zmarła nagle

W czwartek, 18 września zmarła Edyta Rynkowska, żona Ryszarda Rynkowskiego. Kobieta miała zaledwie 52 lata.

Edyta Rynkowska nie żyje

Informację o nagłej śmierci podaną przez TVP3 Bydgoszcz potwierdziła policja, która prowadzi sprawę pod nadzorem prokuratora. Do tragedii doszło w godzinach popołudniowych. O 15.30 Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego odebrało zgłoszenie o zgonie kobiety w jednym z mieszkań w Brodnicy. Na miejsce przybył lekarz oraz prokurator, którzy stwierdzili, że śmierć nastąpiła najprawdopodobniej z przyczyn naturalnych.

„W czwartek 18 września, o godzinie 15:30 otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że w jednym z mieszkań doszło do zgonu 52-letniej kobiety. Pod nadzorem prokuratora policjanci przeprowadzali czynności. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji” — poinformował młodszy aspirant Paweł Dominiak, oficer prasowy policji w Brodnicy. Prokurator Alina Szram potwierdziła portalowi Onet, że sekcja zwłok odbędzie się w poniedziałek rano. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich.

Ryszad Rynkowski w żałobie. Poznali się na koncercie

Historia miłości Ryszarda i Edyty zaczęła się po jednym z koncertów artysty. „Pamiętam, jak umówiliśmy się na pierwszą randkę. Zapytałem, gdzie chciałaby pojechać. [...] Trzymaliśmy się z metr od siebie. Nie dlatego, że się jej wstydziłem, tylko że była taka atrakcyjna w stosunku do mnie. Modliłem się, żeby nikt ze znajomych nas nie zobaczył. I oczywiście, że zobaczył” — wspominał Rynkowski w rozmowie z „Vivą”.

Para oficjalnie ogłosiła swój związek w 2006 roku. W tym samym roku wzięli ślub w Szczytniku. Od lat mieszkali razem na Pojezierzu Brodnickim. To kolejna wielka strata w życiu Ryszarda Rynkowskiego. Edyta była drugą żoną piosenkarza. Pierwsza, Hanna, zmarła w 1996 roku po walce z nowotworem. Z tamtego związku Rynkowski ma córkę Martę. Z Edytą doczekał się syna, Ryszarda juniora.

Czytaj też:

Tomasz Karolak w centrum afery. Menedżer reaguje na poważne zarzutyCzytaj też:

Burza po nagraniu Mai Bohosiewicz. „Nie wierzę, że można być tak bezmyślnym”