Łzy, rekordy i wielkie nazwiska. Grammy 2026 rozdane

Rekord Kendricka Lamara, historyczne zwycięstwo Bad Bunny’ego i wzruszające przemówienia sprawiły, że 68. gala w Los Angeles na długo pozostanie w naszej pamięci.

Grammy 2026 w Los Angeles. Wielkie nazwiska i wielkie emocje

W nocy z niedzieli na poniedziałek 2 lutego w Crypto.com Arena w Los Angeles zakończyła się 68. ceremonia wręczenia nagród Grammy, przyznawanych przez amerykańską Akademię Nagrań. Uhonorowano twórców najlepszych albumów, piosenek i wykonań muzycznych wydanych między 31 sierpnia 2024 roku a 30 sierpnia 2025 r. Łącznie rozdano statuetki w ponad 90 kategoriach, choć większość laureatów poznano jeszcze przed główną galą.

Bad Bunny z albumem roku. Wzruszenie na scenie

Jednym z najbardziej poruszających momentów wieczoru było ogłoszenie zwycięzcy w kategorii album roku. Statuetka trafiła do Bad Bunny’ego za krążek „Debí Tirar Más Fotos”. Artysta potrzebował chwili, by opanować emocje i wyjść na scenę. Wyraźnie wzruszony, powstrzymując łzy, dziękował publiczności przy owacjach na stojąco.

Swoje przemówienie rozpoczął po hiszpańsku, mówiąc: „Portoryko, uwierz mi, kiedy mówię, że jesteśmy o wiele więksi niż 100 x 35 i że nie ma niczego, czego nie moglibyśmy osiągnąć”.

Kendrick Lamar bije rekord Grammy

Drugim wielkim bohaterem gali został Kendrick Lamar. Raper już na początku ceremonii odebrał nagrodę za najlepszy album rapowy. Była to jego 26. statuetka Grammy w karierze, co oznacza pobicie rekordu należącego dotąd do Jaya-Z. Tym samym Lamar został najczęściej nagradzanym raperem w historii tej nagrody.

Artysta, który w 2025 roku wydał album „GNX”, uzyskał łącznie dziewięć nominacji, najwięcej spośród wszystkich tegorocznych nominowanych. Przełożyło się to na cztery zwycięstwa podczas tegorocznej edycji.

Steven Spielberg ze statusem EGOT

Galę po raz szósty z rzędu poprowadził komik i były gospodarz „The Daily Show” Trevor Noah. Sam również znalazł się w gronie nominowanych w kategorii „Najlepszy audiobook, narracja i nagranie opowiadania” za książkę „Into the Uncut Grass”, jednak nagrodę zdobył Dalajlama.

Dużym echem odbiło się także zwycięstwo Stevena Spielberga. Reżyser, zdobywając Grammy w kategorii Najlepszy Film Muzyczny za udział w produkcji „Music By John Williams”, dołączył do elitarnego grona twórców ze statusem EGOT, czyli laureatów Emmy, Grammy, Oscara i Tony.

Polska akcent na Grammy 2026

O złoty gramofon walczył również polski gitarzysta Mateusz Kowalski. Muzyk był nominowany w kategorii „Najlepszy występ orkiestry kameralnej/małego zespołu” za album „Slavic Sessions”, nagrany ze słoweńskim wirtuozem Makiem Grgiciem. Statuetka trafiła jednak do Alany Pierson i zespołu Alarm Will Sound za album „Dennehy: Land Of Winter”.

Grammy 2026. Lista nagród (aktualizowana)

Album Roku – Bad Bunny – "Debí Tirar Más Fotos”

Piosenka roku – Billie Eilish – "Wildflower"

Nagranie roku – Kendrick Lamar feat. SZA – "Luther"

Najlepszy nowy artysta – Olivia Dean

Producent roku (muzyka nieklasyczna) – Cirkut

Tekściarz roku (muzyka nieklasyczna) – Amy Allen

Najlepszy album wokalny pop – Lady Gaga – "Mayhem"

Najlepsze solowe wykonanie pop – Lola Young – "Messy"

Najlepsze wykonanie duetu lub grupy pop – Cynthia Erivo & Ariana Grande – "Defying Gravity”

Najlepsze nagranie dance/elektroniczne – Tame Impala – "End Of Summer”