Czarna seria w polskich kabaretach? Poważne problemy kolejnej formacji

Dopiero co informowaliśmy o przymusowej przerwie kabaretu Ani Mru-Mru, który odwołał występy, a tu już następne smutne wieści. Także inna, niezmiernie popularna formacja kabaretowa mierzy się z poważmnymi problemami.

Problemy Tomasza Marciniaka

Tym razem smutny komunikat przekazał Kabaret Nowaki. Jeden z filarów formacji, Tomasz Marciniak, musi czasowo wycofać się z występów z powodu problemów zdrowotnych.

Kabaret Nowaki powstał w 2007 roku w Zielonej Górze, formacja regularnie pojawia się na największych festiwalach kabaretowych, a także w popularnych programach telewizyjnych, m.in. „Kabaret na żywo” czy „Paranienormalni Tonight”. Artyści byli również gospodarzami Płockich Nocy Kabaretowych oraz Polskiej Nocy Kabaretowej. Największą siłą Nowaków pozostają jednak występy na żywo i bezpośredni kontakt z widzami.

Niepokojące oświadczenie Kabaretu Nowaki

Informacja o problemach zdrowotnych Tomasza Marciniaka została przekazana za pośrednictwem mediów społecznościowych. We wtorek, 13 stycznia 2026 roku, Kabaret Nowaki opublikował oficjalne oświadczenie, w którym poinformował, że artysta na jakiś czas znika ze sceny, by skupić się na leczeniu. Zespół nie ujawnił szczegółów dotyczących jego stanu zdrowia ani przewidywanego terminu powrotu.

W czasie nieobecności Marciniaka na scenie obok Adrianny Borek i Kamila Piróga pojawi się Szymon Łątkowski, który tymczasowo wesprze formację. Artyści poprosili fanów o wyrozumiałość i wsparcie w tym trudnym momencie.

„Kochani! Nowy Rok, nowe wyzwania. I my przed takim stanęliśmy. Przez jakiś czas Tomka nie będzie z nami — musi teraz na chwilę zwolnić i zadbać o zdrowie. W tym czasie na scenie towarzyszyć nam będzie Szymek Łątkowski — gość, któremu ufamy w pełni! Wiemy, że możemy liczyć na Waszą wyrozumiałość i dobre myśli! Tomciu! Kochamy Cię! Wracaj szybko!” — napisali członkowie kabaretu.

Management stawia sprawę jasno

Naturalnie pojawiły się pytania o stan zdrowia artysty i możliwy termin jego powrotu. Nieoczekiwanie natomiast okazało się, że management Kabaretu Nowaki nie zamierza zdradzać żadnych szczegółów.

— Nie komentujemy i nie udzielamy żadnych informacji na te tematy — powiedziała w rozmowie z „Faktem” Anna Damrat, odpowiedzialna za management zespołu.

facebookCzytaj też:

Marianna Schreiber rzuca wyzwanie. „Przykuwam się łańcuchem”Czytaj też:

Aktor z kultowego serialu oskarżony o molestowanie dzieci. Sam zgłosił się na policję