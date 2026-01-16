Znany polski kabaret znika ze sceny. Pilny komunikat

Kabaret Ani Mru-Mru wstrzymuje działalność. Powód jest najpoważniejszy z możliwych — problemy zdrowotne Michała Wójcika, jednego z filarów grupy.

Uwielbiany kabaret znika ze sceny. Przed premierą

Kabarety od lat zajmują ważne miejsce w polskiej kulturze rozrywkowej, a Ani Mru-Mru należy do jej najmocniejszych filarów. Formacja założona w 1999 roku przez lata wypracowała rozpoznawalny styl i wierną publiczność, która regularnie wypełnia sale w całym kraju. Dziś zespół występuje w trzyosobowym składzie: Marcin Wójcik, Michał Wójcik oraz Waldemar Wilkołek.

W ostatnich miesiącach kabaret intensywnie przygotowywał się do premiery nowego programu zatytułowanego „Mniej więcej”. Trasa miała objąć m.in. Wrocław, Zieloną Górę, Kalisz i Katowice. Dla wielu fanów miały to być wyczekiwane spotkania z artystami, którzy od lat potrafią rozbawić do łez.

Problemy zdrowotne Michała Wójcika i przymusowa przerwa

Z planów jednak nici/ Jak poinformował kabaret, wszystkie występy zaplanowane do końca lutego zostały odwołane. Decyzja była podyktowana problemami zdrowotnymi Michała Wójcika, jednego z filarów zespołu. W emocjonalnym komunikacie artyści nie ukrywali rozczarowania i troski, zarówno o kolegę ze sceny, jak i o publiczność.

„Kochani! Niestety z powodu problemów zdrowotnych, musimy odwołać wszystkie zaplanowane występy. Przymusowa przerwa potrwa co najmniej do końca lutego. Przykro nam i przepraszamy za wszelkie z tym związane niedogodności. Michałowi życzymy zdrowia i mamy nadzieję, że uda nam się szybko powrócić do tego, co kochamy najbardziej... do spotkań z Wami podczas spektakli na żywo!” — przekazali członkowie Ani Mru-Mru.

Fani czekają na powrót

Choć szczegóły dotyczące stanu zdrowia Michała Wójcika nie zostały ujawnione, reakcje fanów nie pozostawiają wątpliwości. W sieci pojawiło się wiele słów wsparcia, życzeń szybkiego powrotu do zdrowia i nadziei na rychłe wznowienie trasy. Dla wielu widzów Ani Mru-Mru to coś więcej niż kabaret — to stały element ich życia i źródło pozytywnych emocji.

