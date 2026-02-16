Kabarety wracają do telewizji. Kto pojawi się na scenie?

Już za kilka dni widzowie dostaną solidną porcję kabaretu, satyry i premierowych skeczy. Nowa ramówka zapowiada się wyjątkowo pikantnie. Kogo, kiedy i gdzie zobaczymy?

„Bez pudru, czyli kabaret plus” w Polsacie

Polsat rozpoczyna wiosenną ramówkę wyjątkowo wcześnie. Stacja, która w ostatnich sezonach mocno stawia na rozrywkę, ponownie buduje ofertę wokół muzyki, humoru i tanecznej energii. Szczególne miejsce w tygodniowym układzie zajmą kabarety — środy i soboty mają należeć właśnie do nich. Nowe i powracające formaty mają łączyć znane nazwiska z młodszym pokoleniem sceny satyrycznej oraz stand-upowej.

Jedną z głównych nowości jest „Bez pudru, czyli kabaret plus”, emitowany od 4 marca w środy o godzinie 21:30. Program ma mieć dynamiczną formułę i bezpośrednio odnosić się do aktualnych tematów. Twórcy zapowiadają bezkompromisowy humor i celne obserwacje dotyczące show-biznesu, polityki, relacji damsko-męskich, biznesu oraz codzienności.

Na scenie pojawią się doświadczeni artyści i młode formacje. W projekcie biorą udział m.in. Ewa Błachnio i Michał Czernecki, a także grupa Michała Paszczyka oraz młode kabarety Czwarta Fala i Trzecia Strona Medalu. Skład uzupełnia specjalnie powołana grupa kabaretowo-stand-upowa Ewy Błachnio.

„Kabaret na żywo” wraca z nowymi cyklami i znanymi twarzami

Od 7 marca w soboty o 19:55 widzowie zobaczą nowe wydania „Kabaret na żywo”. Gospodarzami pozostają formacje Chyba oraz Czesuaf. Program poprowadzą Olga Łasak z Kabaretu Czesuaf oraz Piotr Gumulec z Kabaretu Chyba.

W nowym sezonie pojawi się premierowy cykl „Lektury szkolne”, w którym Mikołaj Cieślak z Kabaretu Moralnego Niepokoju zmierzy się z klasyką, w tym z „Panem Tadeuszem” i „Lalką”. Widzowie zobaczą też skecze osadzone w Pałacu Prezydenckim, poświęcone pierwszej parze, autorstwa Robert Górski. W głównych rolach wystąpią Wojciech Tremiszewski oraz Eliza Borowska.

Wiosenna odsłona ma przynieść falę premierowych, mocno obyczajowych skeczy, z wyraźnym komentarzem do współczesnych przemian kulturowych i ironicznie traktowaną poprawnością polityczną.

Kabaretowe piątki w Czwórce i nowa pora emisji

Kabaretową ofertę rozszerza także TV4. Program „Gwiazdy Kabaretu” od marca będzie emitowany w piątki o godzinie 22, po wieczornym filmie. Sezon obejmie 13 odcinków. Gospodarzem pozostaje Robert Korólczyk, a na scenie towarzyszy mu Glam Quartet.

Na scenie pojawią się m.in. Kabaret Smile, Kabaret Rewers, Grzegorz Halama, Kabaret Ciach i Kabaret Pomoże. Dołączą też Układ Komediowy — odkrycie ostatniego sezonu Ryjka — oraz grupa Rafała Kmity, znana z aktorskiego warsztatu i dopracowanych tekstów. Zapowiedziano także pierwszy w historii programu Pojedynek Stand-Up z udziałem Tomasza Jachimka, Marcina Zbigniewa Wojciecha i Tomasza Nowaczyka.

