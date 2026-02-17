Nie żyje mistrz drugiego planu. Widzowie pokochali go za „Misia”

Nie żyje Jerzy Słonka, znany m.in. z kultowego „Misia” i „Pułkownika Kwiatkowskiego”. Artysta miał 76 lat, a szczegóły pożegnania przekazał warszawski teatr, z którym współpracował w ostatnich latach.

Jerzy Słonka nie żyje. Szczegóły pogrzebu

Śmierć aktora potwierdził Teatr Syrena, publikując oficjalny komunikat oraz informacje o uroczystościach pogrzebowych. Informacja pojawiła się w poniedziałek, 16 lutego. W komunikacie podkreślono jego wieloletni dorobek sceniczny oraz współpracę z wieloma warszawskimi scenami.

„Z przykrością informujemy, że 12 lutego w wieku 76 lat zmarł aktor Jerzy Słonka. Był związany m.in. z warszawskimi teatrami Dramatycznym, Popularnym i Komedia. W Syrenie Jerzy Słonka wystąpił w spektaklach „Momo” (reż. E. Pietrowiak), „Skazani na Shawhank” (reż. S. Chondrokostas) i „Frankenstein” (reż. B. Linda), był również Królem w granym cały czas „Kocie w butach” w reż. J. Bończyka. [...] Rodzinie, przyjaciołom i znajomym Pana Jerzego składamy kondolencje” — przekazano w oświadczeniu.

W tym samym wpisie podano także szczegóły ostatniego pożegnania artysty. „Msza w intencji zmarłego zostanie odprawiona 19 lutego o godz. 10:30 w Parafii Świętych Wyznawców o. Rafała Kalinowskiego i br. Alberta Chmielowskiego przy ul. Gwiaździstej 17 w Warszawie. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się o godz. 12:00 na Cmentarzu Północnym przy ul. K. Wóycikiego 14 w Warszawie” — poinformowano.

Role, które zapamiętali widzowie

Jerzy Słonka urodził się 22 września 1949 roku w Sosnowcu. Przez lata pojawiał się w filmach i serialach, najczęściej w rolach drugiego planu, które jednak często przyciągały uwagę widzów. Szczególną rozpoznawalność przyniosła mu rola członka „brygady młodzieżowej” w komedii „Miś”.

W pożegnalnym komunikacie przypomniano także inne tytuły z jego dorobku. Wystąpił również w „Pograniczu w ogniu”, „Pułkowniku Kwiatkowskim”, „Ekstradycji 3”, „Rodzinie zastępczej”, „Quo vadis”, „Stacyjce” czy „Czasie honoru”. W swojej karierze miał również wiele ról dubbingowych, przede wszystkim w polskich wersjach językowych filmów i seriali dla dzieci i młodzieży.

