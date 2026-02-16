Niecodzienny nekrolog Bożeny Dykiel. Jedna rzecz przykuwa uwagę

Nie od instytucji ani ludzi kultury, lecz od ludzi jej bliskich, sąsiadów. W krótkich słowach wskazali to, co było dla aktorki szczególnie ważne.

Wielka żałoba po śmierci Bożeny Dykiel

Śmierć Bożeny Dykiel poruszyła widzów i środowisko artystyczne w całym kraju. Informacje o odejściu aktorki obiegły media 13 lutego. Przez dekady zachwycała na scenie i ekranie, a przez ostatnie 23 lata była jedną z najważniejszych twarzy serialu „Na Wspólnej”, gdzie grała Marię Ziębę.

Artystkę pożegnało środowisko filmowe i telewizyjne, w tym zespół kultowego serialu, z którym była związana przez ponad dwie dekady. Kondolencje zamieścił również resort kultury. Tomasz Stockinger pożegnał aktorkę na antenie TVN24. Grał z nią w kultowym „Znachorze”. Aktor wcielił się tam w rolę hrabiego Leszka Czyńskiego, a Bożena Dykiel grała Sonię, bratową właściciela młyna. — Ciągle jeszcze nie dociera do mnie ta wiadomość — przyznał na antenie. – W głowie cały czas mam ją, widzę ją — wyznała wzruszona Ewa Gawryluk. – Została pustka, coś się skończyło… – podkreślił serialowy partner aktorki, Mieczysław Hryniewicz.

Niecodzienny nekrolog. Tak zapamiętali aktorkę

Teraz uwagę internautów przyciągnął wpis kondolencyjny opublikowany przez sąsiadów aktorki. Nekrolog ma prostą formę, ale mocny, osobisty wydźwięk. „Odeszła Bożena Dykiel, nasza sąsiadka z pasją uprawiająca swój piękny ogród. Mężowi, córkom oraz całej rodzinie wyrazy współczucia składają sąsiedzi z ul. Grzybowej” — czytamy w sieci.

Z nekrologu sąsiadów wybrzmiewa motyw, który często pojawiał się także w wypowiedziach samej aktorki — przywiązanie do domu i ogrodu. To właśnie tam znajdowała spokój i prywatność. W rozmowie z Pytanie na śniadanie nazywała swój dom „zamkiem”, ogród zaś był dla niej szczególnym miejscem — pełnym zieleni, kwiatów i starannie pielęgnowanych drzew.

Czytaj też:

Marcin Meller zbluzgał rowerzystę. Nagranie krąży w sieciCzytaj też:

Kulisy hitu TVP ujawnione. Nie każdy „Rolnik” może szukać żony