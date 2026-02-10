Zmarł Ryszard Jasiński. Oglądaliśmy go w „Świecie według Kiepskich”

Nie żyje Ryszard Jasiński, wieloletni twórca związany z krakowską sceną teatralną, znany widzom z ról filmowych oraz serialowych, w tym z epizodu w „Świecie według Kiepskich”. Informację o jego śmierci przekazała w poruszającym wpisie aktorka Dorota Piasecka.

Ryszard Jasiński nie żyje. Krakowska scena i lata w Teatrze Słowackiego

Ryszard Jasiński przez wiele lat był związany z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, gdzie stworzył szereg znaczących ról. Po zakończeniu pracy w tym teatrze kontynuował karierę na Wybrzeżu, występował w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku.

Był aktorem obecnym nie tylko na scenie teatralnej, ale także w filmie i telewizji. Widzowie mogli oglądać go w takich produkcjach jak „Śmierć jak kromka chleba”, „Ziarno prawdy” oraz „Nie było słońca tej wiosny”. Pojawiał się również w serialach, między innymi w „Bożej Podszewce”, a także w Teatrze Telewizji.

Szerszej publiczności zapadł w pamięć także dzięki epizodycznej roli w serialu „Świat według Kiepskich”. Artysta był również aktywny kabaretowo — występował w Jamie Michalikowej oraz w cyklicznych widowiskach scenicznych.

Poruszające pożegnanie Doroty Piaseckiej

O śmierci aktora poinformowała Dorota Piasecka, która wspominała wspólną pracę i relację z Jasińskim w mediach społecznościowych. Podkreśliła jego dorobek oraz charakter.

„Wczoraj, 5 lutego w nocy zmarł Ryszard Jasiński, znakomity krakowski aktor. Przez wiele lat pracował w Teatrze Słowackiego, grając tam duże role. Tam też poznałam Rysia. Potem spotykaliśmy się w pracy wielokrotnie, m.in. w „Spotkaniu z balladą” oraz w innym cyklicznym widowisku, „Statek szalony”. Rysiek przez lata występował w krakowskim kabarecie w Jamie Michalikowej. Po latach spędzonych w Słowackim Ryszard pracował w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. W Filmie też można było go oglądać w różnych produkcjach” — napisała.

W zakończeniu wpisu dodała osobiste pożegnanie: „Żył na własnych zasadach, nie zawsze łatwych. Rysiu, odpoczywaj tam po drugiej stronie i do zobaczenia…”.

