Policjantka, ksiądz i striptizerka w nowym „The Traitors. Zdrajcy”. Start już na dniach

Gra o zaufanie, zdradę i chłodną kalkulację wraca z nową siłą. Trzeci sezon „The Traitors. Zdrajcy” już w lutym. Zapowiada się na najbardziej dramatyczną odsłonę programu, a my znamy już uczestników rozgrywek.

Powrót „The Traitors. Zdrajcy” w nowej lokalizacji

Jeden z najgłośniejszych i najbardziej emocjonujących formatów ostatnich lat wraca z nowymi odcinkami. Zasady pozostają bez zmian, ale napięcie ma być jeszcze większe. Uczestnicy ponownie staną do psychologicznej rozgrywki, w której kluczowe są strategia, umiejętność budowania sojuszy i trafna ocena, komu można zaufać. Każdej nocy ktoś może „zginąć”, a przy okrągłym stole zapadają decyzje o wykluczeniach. Do wygrania jest nagroda sięgająca nawet 500 tys. złotych. Ostateczne pytanie pozostaje to samo: kto okaże się sprytniejszy — Zdrajcy czy Lojalni?

W trzeciej edycji areną zmagań będzie Chateau de Bournel — pałacowa rezydencja we Francji, otoczona lasami i wzgórzami. To właśnie tam uczestnicy będą realizować zadania i prowadzić zakulisowe rozgrywki. Produkcja zapowiada, że klimat miejsca ma jeszcze mocniej podkręcić atmosferę niepewności i izolacji. Każda rozmowa i każdy gest mogą mieć znaczenie, a błędna decyzja może kosztować udział w dalszej grze.

Policjantka, ksiądz i striptizerka w jednym show

Nowy sezon ma przynieść wyjątkowo zróżnicowaną grupę uczestników. W zamkowych murach spotkają się osoby o skrajnie różnych zawodach i doświadczeniach: studentka i wykładowca, policjantka i barman, DJ-ka i negocjator, zawodowy pokerzysta i strażak, ksiądz i striptizerka oraz wiele innych wyrazistych osobowości. Ich kompetencje i charaktery zderzą się przy jednym stole, często po przeciwnych stronach gry.

Format wprowadzi też nietypowy akcent. Tuż po przybyciu na zamek prowadząca, Malwina Wędzikowska, spotka kota o imieniu Jean-Pierre. Produkcja podsyca ciekawość, sugerując, że jego obecność może nie być przypadkowa.

Trzecia edycja „The Traitors. Zdrajcy” zadebiutuje 22 lutego, a epizody będzie można oglądać w każdą niedzielę o godz. 19:45 na antenie TVN. Sezon będzie liczył 12 odcinków.

„The Traitors. Zdrajcy”. Uczestnicy

Natalia



Natalia Prokaziuk, 49 lat. Mistrzyni słowa, która potrafi opowiadać tak, że kupisz od niej dosłownie wszystko – a dzięki doświadczeniu w szkoleniach ze sprzedaży wyłapie każdą technikę manipulacji. Trenerka i mentorka agentów ubezpieczeniowych + trenerka public speaking + edukatorka AI. Rozwiedziona. Ma dorosłego syna, jest babcią. Widzi rzeczy, których inni nie widzą: 30 lat doświadczenia jako mentorka i coach = wyostrzona intuicja, która wyłapuje wzorce, zanim się zmaterializują.



Darek



Dariusz Majerek, 49 lat. Matematyk, który widzi wzorce tam, gdzie według pozostałych panuje chaos — będzie łączył kropki i analizował statystyki nocami, a jego logika może być najbardziej niebezpieczną bronią. Wykładowca matematyki, statystyk, doktor nauk. Żonaty, ma córkę.





Sebastian



Sebastian Tomala, 35 lat, Warszawa. Wszyscy się go boją lub oceniają po wyglądzie — on karmi się tymi stereotypami, gdy ludzie go źle osądzają, już ma nad nimi przewagę. Barber + model + influencer (20k followersów na Instagramie), żonaty. „Łysy łeb, tatuaże, BMW, złoty ząb – ludzie myślą, że to cham i gangster". Ale po chwili rozmowy okazuje się, że jest inteligentny, wrażliwy, wykształcony. Wegetarianin od 23 lat, nie pije alkoholu, nie bierze narkotyków. „Anioł w ciele diabła". Ten kontrast dezorientuje wszystkich – i właśnie wtedy on kontroluje sytuację, bo nikt nie wie, kim naprawdę jest.



Karolina



Karolina Mrowińska, 37 lat, Wrocław. Manipulation rating 10/10, ale wszyscy jej ufają – przez lata prowadzenia biznesu nauczyła się wkładać ludziom do głów dokładnie to, co sprawia, że czują się szczęśliwi. Handlowiec internetowy (moda, kosmetyki, baseny Polska-UK) + influencerka. Rozwiedziona, ma córkę Carmen i nowego partnera. W biznesie nauczyła się czytać ludzi i mówić im dokładnie to, co chcą usłyszeć. „Wiem, co powiedzieć, żeby inni byli szczęśliwi. Mam dar". Manipulation rating 10/10 – ludzie przy niej czują się lepsi, silniejsi, ważniejsi. To jej sekretna broń: manipulacja przez radość.



Maks



Maks Baczyński, 21 lat, Warszawa. Pochodzi z Jeleniej Góry. Student psychologii o androgenicznej urodzie, który dzięki trudnym doświadczeniom z dzieciństwa nauczył się udawać emocje i będzie lodowatym manipulatorem. Student psychologii (UW) + początkujący model. „Z pozoru wydaję się miłym i uroczym chłopakiem, który nikomu nie zrobiłby krzywdy”. Androgeniczna uroda, delikatne rysy, elementy koronek w stroju – wszyscy widzą bezbronnego przedstawiciela Gen Z. Tymczasem manipulation rating 9/10 - ukształtowany przez trudne dzieciństwo, zahartowany. "Bez problemu potrafię przybrać maskę i wbić nóż w plecy".



Iza



Iza Chojnacka, 29 lat, Warszawa. W duecie bliźniaczek jest tą, która obserwuje, gdy siostra zabawia tłum – przez lata nauczyła się wychwytywać każdą nieszczerość, więc w „The Traitors. Zdrajcy” będzie doskonale widziała, kto kłamie. Konferansjerka CHOJNACKIE TWINS + modelka. Singielka. Ma bliźniaczą siostrę Darię. Profesjonalna obserwatorka: „Lepsza obserwatorka, bardziej podejrzliwa”– podczas gdy Daria buduje relacje, Iza skanuje otoczenie i momentalnie wychwytuje nieszczerość. „Błyskawiczne rozpoznawanie nieszczerości w głosie i zachowaniu” – wytrenowana przez lata rola konferansjerki — kontrola tłumu, czytanie energii.



Daria



Daria Chojnacka, 29 lat, Warszawa. Jest bezpośrednia i wzbudza zaufanie, te cechy sprawiają, że wszyscy się przed nią otwierają, a ona dzięki swojej dociekliwości będzie zbierała sekrety, które wykorzysta w najmniej spodziewanym momencie. DJ-ka - CHOJNACKIE TWINS + modelka. Zaręczona. Ma bliźniaczą siostrę Izę. Autentyczna i bezpośrednia – to silna broń w grze: Autentyczność to jej wielka zaleta. Ludzie wyczuwają jej naturalność i z tego powodu ufają jej od pierwszej minuty. W „The Traitors. Zdrajcy” będzie zbierać ważne informacje, ponieważ potrafi uśpić czujność rywali. Szczera do bólu, nie boi się „mówić prosto z mostu”.



Magdalena



Magdalena Swat, 34 lata, Warszawa. Pochodzi z Ostrowca Świętokrzyskiego. 13 lat doświadczenia przed kamerami i tytuł magistra inżyniera nauczyły ją czytać ludzi jak systemy – wszyscy widzą piękną modelkę, a ona zdążyła w tym czasie połączyć wszystkie kropki. Influencerka + modelka + modystka (projektantka kapeluszy, które tworzy własnoręcznie). Singielka. Uczestniczka reality show i laureatka konkursów piękności z analitycznym umysłem: Zdobyła tytuł I Wicemiss Polonia 2017, była w Top 20 Miss Universe 2018. Uczestniczka 1. edycji „Top Model”, pojawiła się jako modelka w „Project Runway” – zna konwencję programów i wie, jak działają kamery, producenci i montaż. Posiada nie tylko doświadczenie przed kamerą. Magister inżynier administracji z Politechniki Warszawskiej = umysł analityczny, który potrafi czytać systemy. Połączy show z chłodną kalkulacją.



Andrzej



Andrzej Juskowiak, 47 lat, Poznań. Pochodzi z Gostynia. Uśmiecha się przez cały czas budząc naturalną sympatię – ale za „bananem” na ustach kryje się negocjator z pamięcią słonia, który czeka na moment, by wykorzystać każde słowo przeciwko rozmówcy. Pełnomocnik zarządu ds. umów najmu w dużej korporacji + ławnik w sądzie karnym. Żonaty, troje dzieci. Potrafi siedzieć cicho i być najbardziej zapamiętaną osobą w pokoju. Wychwytuje wszystko – każde słowo, gest, spojrzenie. „Słucham i obserwuję, by wykorzystać to później”. W programie skumuluje dane, by użyć ich w kluczowym momencie.



Dorota



Dorota Matuszak, 44 lata, Bydgoszcz. Mistrzyni przesłuchań z własnymi metodami wyciągania prawdy – wszyscy zaczną gadać, nie wiedząc, że są przesłuchiwani. Policjantka z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego (16 lat służby, w tym 7 lat interwencji terenowych). Mężatka (od 22 lat), ma dwoje dzieci. Mistrzyni przesłuchań z własnymi metodami: 16 lat w dochodzeniówce, prowadzi przesłuchania — od adwokatów po patologię = opracowała własne techniki wyciągania prawdy. Świetna pamięć — zapamiętuje każde słowo, każdą sprzeczność w zeznaniach. Błyskawicznie dostosowuje się do rozmówcy – wie, jak rozmawiać i z elitą, i z ulicą. W „The Traitors. Zdrajcy” zastosuje te same metody, tylko nikt nie będzie wiedział, że to przesłuchanie.



Igor



Igor Powierża, 25 lat, Warszawa. Latami obserwował bogaczy na wysokości 12 tysięcy metrów oraz wymagających gości w ekskluzywnych restauracjach – teraz użyje zimnej krwi, by ograć wszystkich naraz. Pilot prywatnego odrzutowca — powietrznej taksówki dla bogaczy. Zaręczony, narzeczona studiuje w Szwajcarii. Pilot z zimną krwią: Latanie odrzutowcem dla najbogatszych nauczyło go podejmować decyzje w sekundę, pod presją, bez emocji. W sytuacjach ekstremalnych nie panikuje – kalkuluje. W show wykorzysta to samo: spokój, opanowanie, precyzja.



Jarosław



Jarosław Pawłóczenko, 49 lat, Gdynia. Buntownik, który studiował duchowość na KUL-u i przez 25 lat słuchał spowiedzi w klubie techno – facet pełen sprzeczności, którego nikt do końca nie ogarnie. Manager klubu nocnego + barman w kultowym klubie (pierwszy klub techno w Polsce, działalność artystyczna ASP). Rozwiedziony. Ma dwoje dzieci. Człowiek pełen sprzeczności: Rockman, który nie pije. Barman z magistrem zarządzania. Żyje zgodnie z zasadami ruchu Straight Edge, w abstynencji od alkoholu i używek. Buntownik, który studiował duchowość na KUL-u. Facet z klubowego podziemia, który próbował zostać wsparciem duchowym dla innych. Nikt nie wie, czego się po nim spodziewać – a to jego największa siła.



Łucja



Łucja Rybak, 23 lata, Warszawa. Jest jak diabeł wcielony – wygląda na słodkie maleństwo, ale studiowała techniki manipulacji i perswazji. Influencerka + aktorka (serial "Waksy") + organizatorka eventów. Singielka, wychowana przez samodzielną matkę, nie zna ojca pochodzącego z Gwinei. Słodka maska, stalowy umysł: Ludzie widzą przebojową, wesołą gadułę i myślą „słodka idiotka”. Tymczasem ma wykształcenie w technikach manipulacji, perswazji i analizie mowy ciała. Potrafi grać niewinną, gdy tymczasem wszystko kalkuluje.



Katarzyna



Katarzyna Brzozowska, 50 lat, Szczecin. Przez lata pracy z ludźmi opanowała sztukę subtelnego nakierowywania – wywołuje zachowania tak, że ludzie robią to, czego chce — przekonani, że to ich własny pomysł. Animatorka eventowa (szczudła, bicykl, balony, wróżka, autorka książek dla dzieci). Związek od 17 lat z 8 lat młodszym partnerem. Ma psa o imieniu Dino. Aktorka tysiąca twarzy: Zawodowo wchodzi w dziesiątki ról – od wróżki po postać z bajki, moduluje głos, zmienia osobowość, jak rękawiczki. Eventy kieruje zarówno do dzieci, jak i dorosłych, każdego traktując inaczej. W programie wykorzysta tę elastyczność: będzie kim trzeba, gdy trzeba.



Tomasz



Tomasz Wiśniewski, 40 lat, Nottingham, Brytyjskie Wyspy Dziewicze. Mieszka w Wielkiej Brytanii od 20 lat, pochodzi z Wadowic. Wyszkolony w ekstremalnych sytuacjach, wyjadacz reality show, który buduje fasady tak skutecznie, że może być nie do rozpoznania. Strażak (od 5 lat) + weteran brytyjskich reality show (11 programów). Singiel, gej. Ma różowego pudla, którego stroi w ciuszki. Ma 20 lat doświadczenia w programach TV = wie, jak działają kamery, montaż, producenci i dynamika grupy. Programy nauczyły go manipulować uczestnikami. Będzie profesjonalistą wśród amatorów.



Oliwia



Oliwia Żelichowska, 19 lat, Krosno Odrzańskie. Marzy o wyprowadzce do dużego miasta. . Manipuluje tak subtelnie, że ludzie myślą, iż sami podjęli decyzję – tymczasem jest równie mocnym graczem jak starsi, tylko dziesięć lat młodszym, więc wszyscy ją lekceważą. Studiuje dziennikarstwo, chciałaby pracować w telewizji i zajmować się sprawami politycznymi. Singielka, mieszka z rodzicami. Manipulatorka od urodzenia: Manipulation rating 8/10 w wieku 19 lat. "Dobrze dobrane słowo lub cisza w odpowiednim momencie" – rozumie mechanikę wpływu intuicyjnie, nie przez naukę. „Najskuteczniejsza jest manipulacja, której nikt nie zauważa. Najlepsze? Gdy ludzie myślą, że mają kontrolę”. Nikt się nie zdąży zorientować, że jej gra już trwa.



Wioleta



Wioleta Przystarz, 37 lat, Czeladź. Nauczyła się przez lata być kimś, kim nie jest. Będzie perfekcyjnie grać swoją rolę i doskonale rozpoznawać, kto też nie jest szczery. „Królowa Motywacji" ma 138k followersów na Instagramie, autorka thrillera psychologicznego „Sznur Potrójny", dyplomowana trenerka biznesu, coach i mentorka (pewność siebie, inteligencja emocjonalna, biznes). Żona. Poznała męża jako 14-latka w zgromadzeniu Świadków Jehowy, oboje są „wybudzeni". Wyćwiczona manipulatorka: „Przez całe życie byłam szkolona w manipulacji. Przez organizację Świadków Jehowy". Uczyli ją jak mówić, jak się uśmiechać, jak budować zaufanie – wszystko by nakłaniać ludzi do zmiany religii i porzucania przekonań. „Nauczyli, jak być ich idealnym produktem" – produktem, który potrafi odciąć się od własnego ojca bez mrugnięcia okiem. Manipulation rating 10/10.



Paweł



Paweł Sobierajski, 35 lat, Radom. Dojeżdża codziennie do pracy w Warszawie. Wygląda jak seryjny morderca, a mówi „kwiatuszku” i „perełko” — ten dualizm dezorientuje wszystkich — i właśnie wtedy manipuluje najskuteczniej, bo nikt nie wie, która wersja jest prawdziwa. Starszy kucharz/chef zmianowy w renomowanym warszawskim hotelu. Zaręczony. Ma buldoga francuskiego. Dualizm jako broń: „Głośna ciota o wyglądzie seryjnego mordercy” – ta sprzeczność to jego największa siła. W zamku będzie „względnie bezkonfliktowy, szafujący komplementami, a na setkach „złośliwym komentatorem". Nikt nie będzie wiedział, która wersja jest prawdziwa, a która jest manipulacją. Dezorientacja = kontrola.



Rafał



Ksiądz Rafał Główczyński, 40 lat, Piastów. Jako ksiądz sam wyeliminowałby siebie od razu z "The Traitors. Zdrajcy". Czy to znaczy, że inni też powinni? Ksiądz katolicki ze zgromadzenia zakonnego księży Salwatorianów, absolwent socjologii i teologii, twórca mediów społecznościowych - „Ksiądz z osiedla". Ksiądz z powołania — od 9 lat w stanie duchownym. Uczy religii w szkole, opiekuje się grupą Ruchem Młodzieży Salwatoriańskiej, prowadzi 2 klubokawiarnie „Cyrk Motyli". Słuchacz z powołania: Potrafi rozmawiać z każdym – od młodzieży na osiedlu po dziennikarzy TVN. Ludzie przy nim otwierają się naturalnie. 9 lat posługi w konfesjonale nauczyło go czytać ludzi, ich motywacje i sekrety. Czytaj też:

