Ta platforma w lutym wygrywa? Od groma najnowszych filmów kinowych

Luty na CANALVOD online zapowiada się niezwykle różnorodnie – od głośnych premier i kinowych hitów, przez wyczekiwane produkcje superbohaterskie, po ponadczasowe klasyki, do których warto wrócić. Wśród nowości znajdą się zarówno trzymające w napięciu thrillery, poruszające historie o relacjach i odkupieniu, jak i widowiskowe opowieści pełne emocji, humoru oraz muzyki. W tym miesiącu widzowie będą mogli zanurzyć się w mroczny świat tajemnic w „Pomocy domowej”, zajrzeć za kulisy powstawania legendarnego albumu Bruce’a Springsteena, przeżyć kolejne przygody antybohaterów Marvela, a także przypomnieć sobie arcydzieła światowego kina. Sprawdźcie wszystkie nowości serwisu.

Rozpiska premier na CANALVOD w lutym. Hity kinowe i klasyki

„Pomoc domowa”

Millie ma za sobą trudne doświadczenia, dlatego marzy już tylko o spokojnym życiu z dala od chaosu i problemów. Przyjmuje posadę pomocy domowej w imponującej rezydencji zamożnego małżeństwa Winchesterów. Z czasem zachowanie jej pracodawców zaczyna wzbudzać niepokój, a gdy pewnego dnia odkrywa sekret skrywany za murami posiadłości, dziewczyna uświadamia sobie, że znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

Premiera: 17/02

„Springsteen: Ocal mnie od nicości”

Ten film to opowieść o kulisach powstania jednego z najbardziej niezwykłych albumów w historii muzyki. W 1982 roku Bruce Springsteen, młody artysta stojący u progu światowej kariery, nagrywa w swojej sypialni w New Jersey surową, przejmującą płytę „Nebraska”. Emocjonalny materiał zyskuje rozgłos, a Springsteen sławę, która zmusza go do refleksji i konfrontacji z demonami przeszłości.

Już dostępny.

„Bugonia”

Prowokacyjny, burzący stereotypy i wciągający od pierwszej minuty nowy film Yórgosa Lánthimosa to gratka dla fanów reżysera i aktorstwa Emmy Stone. „Bugonia” opowiada historię dwóch młodych mężczyzn, ogarniętych obsesją na punkcie teorii spiskowych, którzy opuszczają swoją kryjówkę i porywają Michelle, wpływową dyrektor generalną. Są przekonani, że jest ona kosmitką przybyłą na Ziemię z misją zniszczenia ludzkości. Zamknięta w piwnicy kobieta staje twarzą w twarz z prawdziwym wrogiem.

Już dostępny.

„Ostatni wiking”

Anker wychodzi na wolność po czternastu latach odsiadki za rabunek. Tylko jego brat Manfred zna miejsce ukrycia skradzionych pieniędzy. Sytuacja komplikuje się jednak, kiedy z powodu choroby psychicznej nie pamięta on, gdzie znajduje się łup. Bracia wyruszają w podróż, by odnaleźć zaginioną gotówkę, a przy okazji spróbować odkryć, kim naprawdę są i co ich ze sobą łączy.

Już dostępny.

„Thunderbolts*”

Najnowszy film studia Marvel, w którym drużyna antybohaterów wpada w pułapkę zastawioną przez Valentinę Allegra de Fontaine. Muszą połączyć siły, by stawić czoła mrocznym tajemnicom z przeszłości i zjednoczyć się w obliczu zagrożenia. Czarny humor miesza się tu z refleksją nad traumą, samotnością i poważnymi problemami społecznymi.

Już dostępny.

„Anakonda”

Podróż sentymentalna dla miłośników oryginalnego filmu z 1997 roku. Jack Black i Paul Rudd wcielają się na ekranie w parę przyjaciół, których marzeniem jest stworzyć pełnometrażowy film przygodowy. Inspiracją jest oczywiście tytułowa „Anakonda”, którą obaj uwielbiają. Podróż do Brazylii, znajomi w roli pozostałych członków obsady, wynajęty wąż… to wszystko przepis na katastrofę, która bawi i wciąga od pierwszej minuty.

Już dostępny.

„Piknik pod Wiszącą Skałą”

W Dzień Świętego Walentego grupa uczennic z pensji dla panien w Appleyard wybiera się na piknik przy Wiszącej Skale, popularnej atrakcji turystycznej w pobliżu góry Macedon w stanie Wiktoria. Po południu cztery dziewczęta odłączają się od reszty, by z bliska przyjrzeć się skalnemu masywowi. Wraca tylko jedna z nich. Pozostałe uczennice oraz podążająca za nimi nauczycielka matematyki znikają bez śladu. Klasyk kina z 1975 roku, który warto przypomnieć sobie w okolicach Walentynek.

Premiera: 13/02

„Lilo i Stich”

Zeszłoroczna adaptacja klasyka Disney’a z 2002 roku po raz kolejny zabiera widzów w kojący świat przyjaźni dziewczynki z Hawajów i zbiegłego kosmity. Więź, która łączy Lilo i Stitcha pozwoli naprawić relacje rodzinne oraz uświadomić oglądającym, że w życiu najbardziej liczą się bliscy. To świetna propozycja na familijny seans.

Już dostępny.

„Wolny strzelec”

Jake Gyllenhall w roli, która przyniosła mu sławę i do dziś trzyma widzów w napięciu. Lou Bloom, mieszkający w południowym Los Angeles, desperacko próbuje znaleźć sposób na utrzymanie się. Z czasem zaczyna filmować nocne wypadki i miejsca zbrodni, a zdobyte materiały sprzedaje lokalnym stacjom telewizyjnym. To mroczny portret amerykańskiego snu oraz człowieka, który w pogoni za sukcesem gotów jest przekroczyć każdą granicę, nawet tę prowadzącą do zbrodni.

Premiera:19/02

„Wicked: Na dobre”

Ostatni rozdział nieopowiedzianej historii czarownic z Oz, który po raz kolejny porusza uniwersalne tematy. Musical przedstawia kontynuację losów Elphaby i Glindy. Pokłócone przyjaciółki będą musiały po raz ostatni zjednoczyć się i połączyć siły, by odmienić siebie oraz całą krainę raz na zawsze. Empatia, miłość i zaufanie to kluczowe wartości, o których mówi finałowa część serii. To świetne kino familijne, zmuszające do refleksji i zachwycające warstwą muzyczną.

Premiera: 19/02

„Prosta historia”

Alvin Straight ma jedną misję – pojednać się z chorym bratem. Mężczyźnie nie rozmawiali od dziesięciu lat i dzielą ich kilometry. Ponieważ już dawno odebrano mu prawo jazdy i w ma również problemy ze wzrokiem, Alvin postanawia wyruszyć w drogę… małym traktorem. Jego podróż to zapis romantycznej odysei poprzez pola i miasteczka Wisconsin, która skłania do refleksji.

Już dostępny.

„Człowiek słoń”

Ambitny chirurg (w tej roli młody Anthony Hopkins) postanawia pomóc mężczyźnie zmagającego się z nietypową deformacją ciała. Znany jako „człowiek słoń”, John Merrick funkcjonuje jako lokalna atrakcja jarmarków, a celem lekarza staje się uwolnienie go od toksycznego środowiska oraz wykorzystanie nietypowego przypadku Johna do prezentacji naukowej w Londynie. Klasyk kina z 1980 roku, który nie zawodzi ciekawą fabułą i świetną grą aktorską.

Premiera: 28/02

