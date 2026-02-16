Ta platforma w lutym wygrywa? Od groma najnowszych filmów kinowych
„Wolny strzelec”
„Wolny strzelec” Źródło: Bold Films
Na CANALVOD w lutym pojawiła się cała masa dobrych nowości, a niektóre z perełek niebawem będą miały premierę. Sprawdźcie już dziś, co warto obejrzeć i na co warto czekać.

Luty na CANALVOD online zapowiada się niezwykle różnorodnie – od głośnych premier i kinowych hitów, przez wyczekiwane produkcje superbohaterskie, po ponadczasowe klasyki, do których warto wrócić. Wśród nowości znajdą się zarówno trzymające w napięciu thrillery, poruszające historie o relacjach i odkupieniu, jak i widowiskowe opowieści pełne emocji, humoru oraz muzyki. W tym miesiącu widzowie będą mogli zanurzyć się w mroczny świat tajemnic w „Pomocy domowej”, zajrzeć za kulisy powstawania legendarnego albumu Bruce’a Springsteena, przeżyć kolejne przygody antybohaterów Marvela, a także przypomnieć sobie arcydzieła światowego kina. Sprawdźcie wszystkie nowości serwisu.

Rozpiska premier na CANALVOD w lutym. Hity kinowe i klasyki

„Pomoc domowa”

„Pomoc domowa”

Millie ma za sobą trudne doświadczenia, dlatego marzy już tylko o spokojnym życiu z dala od chaosu i problemów. Przyjmuje posadę pomocy domowej w imponującej rezydencji zamożnego małżeństwa Winchesterów. Z czasem zachowanie jej pracodawców zaczyna wzbudzać niepokój, a gdy pewnego dnia odkrywa sekret skrywany za murami posiadłości, dziewczyna uświadamia sobie, że znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

Premiera: 17/02

„Springsteen: Ocal mnie od nicości”

„Springsteen: Ocal mnie od nicości”

Ten film to opowieść o kulisach powstania jednego z najbardziej niezwykłych albumów w historii muzyki. W 1982 roku Bruce Springsteen, młody artysta stojący u progu światowej kariery, nagrywa w swojej sypialni w New Jersey surową, przejmującą płytę „Nebraska”. Emocjonalny materiał zyskuje rozgłos, a Springsteen sławę, która zmusza go do refleksji i konfrontacji z demonami przeszłości.

Już dostępny.

„Bugonia”

„Bugonia”

Prowokacyjny, burzący stereotypy i wciągający od pierwszej minuty nowy film Yórgosa Lánthimosa to gratka dla fanów reżysera i aktorstwa Emmy Stone. „Bugonia” opowiada historię dwóch młodych mężczyzn, ogarniętych obsesją na punkcie teorii spiskowych, którzy opuszczają swoją kryjówkę i porywają Michelle, wpływową dyrektor generalną. Są przekonani, że jest ona kosmitką przybyłą na Ziemię z misją zniszczenia ludzkości. Zamknięta w piwnicy kobieta staje twarzą w twarz z prawdziwym wrogiem.

Już dostępny.

„Ostatni wiking”

„Ostatni wiking”

Anker wychodzi na wolność po czternastu latach odsiadki za rabunek. Tylko jego brat Manfred zna miejsce ukrycia skradzionych pieniędzy. Sytuacja komplikuje się jednak, kiedy z powodu choroby psychicznej nie pamięta on, gdzie znajduje się łup. Bracia wyruszają w podróż, by odnaleźć zaginioną gotówkę, a przy okazji spróbować odkryć, kim naprawdę są i co ich ze sobą łączy.

Już dostępny.

„Thunderbolts*”

Kadr z filmu „Thunderbolts”

Najnowszy film studia Marvel, w którym drużyna antybohaterów wpada w pułapkę zastawioną przez Valentinę Allegra de Fontaine. Muszą połączyć siły, by stawić czoła mrocznym tajemnicom z przeszłości i zjednoczyć się w obliczu zagrożenia. Czarny humor miesza się tu z refleksją nad traumą, samotnością i poważnymi problemami społecznymi.

Już dostępny.

„Anakonda”

„Anakonda”

Podróż sentymentalna dla miłośników oryginalnego filmu z 1997 roku. Jack Black i Paul Rudd wcielają się na ekranie w parę przyjaciół, których marzeniem jest stworzyć pełnometrażowy film przygodowy. Inspiracją jest oczywiście tytułowa „Anakonda”, którą obaj uwielbiają. Podróż do Brazylii, znajomi w roli pozostałych członków obsady, wynajęty wąż… to wszystko przepis na katastrofę, która bawi i wciąga od pierwszej minuty.

Już dostępny.

„Piknik pod Wiszącą Skałą”

„Piknik pod Wiszącą Skałą”

W Dzień Świętego Walentego grupa uczennic z pensji dla panien w Appleyard wybiera się na piknik przy Wiszącej Skale, popularnej atrakcji turystycznej w pobliżu góry Macedon w stanie Wiktoria. Po południu cztery dziewczęta odłączają się od reszty, by z bliska przyjrzeć się skalnemu masywowi. Wraca tylko jedna z nich. Pozostałe uczennice oraz podążająca za nimi nauczycielka matematyki znikają bez śladu. Klasyk kina z 1975 roku, który warto przypomnieć sobie w okolicach Walentynek.

Premiera: 13/02

„Lilo i Stich”

„Lilo & Stitch”

Zeszłoroczna adaptacja klasyka Disney’a z 2002 roku po raz kolejny zabiera widzów w kojący świat przyjaźni dziewczynki z Hawajów i zbiegłego kosmity. Więź, która łączy Lilo i Stitcha pozwoli naprawić relacje rodzinne oraz uświadomić oglądającym, że w życiu najbardziej liczą się bliscy. To świetna propozycja na familijny seans.

Już dostępny.

„Wolny strzelec”

„Wolny strzelec”

Jake Gyllenhall w roli, która przyniosła mu sławę i do dziś trzyma widzów w napięciu. Lou Bloom, mieszkający w południowym Los Angeles, desperacko próbuje znaleźć sposób na utrzymanie się. Z czasem zaczyna filmować nocne wypadki i miejsca zbrodni, a zdobyte materiały sprzedaje lokalnym stacjom telewizyjnym. To mroczny portret amerykańskiego snu oraz człowieka, który w pogoni za sukcesem gotów jest przekroczyć każdą granicę, nawet tę prowadzącą do zbrodni.

Premiera:19/02

„Wicked: Na dobre”

„Wicked: Na dobre”

Ostatni rozdział nieopowiedzianej historii czarownic z Oz, który po raz kolejny porusza uniwersalne tematy. Musical przedstawia kontynuację losów Elphaby i Glindy. Pokłócone przyjaciółki będą musiały po raz ostatni zjednoczyć się i połączyć siły, by odmienić siebie oraz całą krainę raz na zawsze. Empatia, miłość i zaufanie to kluczowe wartości, o których mówi finałowa część serii. To świetne kino familijne, zmuszające do refleksji i zachwycające warstwą muzyczną.

Premiera: 19/02

„Prosta historia”

„Prosta historia”

Alvin Straight ma jedną misję – pojednać się z chorym bratem. Mężczyźnie nie rozmawiali od dziesięciu lat i dzielą ich kilometry. Ponieważ już dawno odebrano mu prawo jazdy i w ma również problemy ze wzrokiem, Alvin postanawia wyruszyć w drogę… małym traktorem. Jego podróż to zapis romantycznej odysei poprzez pola i miasteczka Wisconsin, która skłania do refleksji.

Już dostępny.

„Człowiek słoń”

„Człowiek słoń”

Ambitny chirurg (w tej roli młody Anthony Hopkins) postanawia pomóc mężczyźnie zmagającego się z nietypową deformacją ciała. Znany jako „człowiek słoń”, John Merrick funkcjonuje jako lokalna atrakcja jarmarków, a celem lekarza staje się uwolnienie go od toksycznego środowiska oraz wykorzystanie nietypowego przypadku Johna do prezentacji naukowej w Londynie. Klasyk kina z 1980 roku, który nie zawodzi ciekawą fabułą i świetną grą aktorską.

Premiera: 28/02

