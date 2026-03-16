Kolejny w historii remis na Oscarach! Ta sytuacja zdarzyła się już 6 razy!

W kategorii „Najlepszy krótkometrażowy film aktorski” podczas Oscarów 2026 wręczono dwie statuetki: dla „Dwie osoby wymieniające się śliną” (Alexandre Singh, Natalie Musteata) oraz produkcji „Śpiewacy” (Jack Piatt, Sam A. Davis). Choć na gali padło, że ta sytuacja miała miejsce trzy razy w historii, w rzeczywistości doszło do niej aż sześć razy.

Remis na Oscarach. Taka sytuacja zdarzyła się wcześniej sześć razy

Jeden z najbardziej kultowych momentów podczas ceremonii rozdania statuetek Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej miał miejsce w 1969 roku. Podczas 41. gali rozdania Oscarów w 1969 roku, nagrodę dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej otrzymała zarówno Barbra Streisand za rolę w „Zabawnej dziewczynie” jak i Katharine Hepburn za rolę w filmie „Lew w zimie”.

Statuetkę w tej kategorii wręczała sama Ingrid Bergman, uważana za jedną z największych gwiazd „Złotej Ery Hollywood”, aktorka znana z takich klasyków jak „Casablanca”, „Morderstwo w Orient Expressie”, „Anastazja” czy „Gasnący płomień”. Po odczytaniu pięciu nominowanych aktorek, otworzyła kopertę i zamarła. Po chwili powiedziała: „Mamy remis”. I przy wyrazach zdziwienia dobiegających z widowni dodała: „Zwyciężczyniami zostały Katharine Hepburn za »Lew w zimie« i Barbra Streisand za »Zabawną dziewczynę«”.

Katharine Hepburn, której była to 10 nominacja i druga wygrana Oscara, nie była obecna na gali, dlatego kamery ukazały od razu Barbrę Streisand, ubraną w prześwitujący czarny, cekinowy kombinezon z kołnierzem i kokardą. 27-latka spojrzała na swoją nagrodę i powiedziała: „Cześć, ślicznotko!”.

Do remisów podczas Oscarów nie dochodzi często, jednak zdarzyły się one w sumie sześć razy. Oprócz wspomnianej wyżej sytuacji nagrodzeni w ten sposób zostali:

1932 rok (5. gala) – nagrody dla najlepszego aktora pierwszoplanowego otrzymali: Frederic March za „Doktor Jekyll i pan Hyde” (1931) i Wallace Beery za film „Mistrz” (1931).

1950 rok (22. gala) – nagrody za najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny otrzymali: Richard De Rochemont i James L. Shute za film „A Chance To Live” oraz Chuck Jones i Edward Selzer za obraz „So Much For So Little”.

1987 rok (59. gala) – nagrody za najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny otrzymali: Brigitte Berman za „Artie Shaw: Czas jest wszystkim co masz” i Joseph Feury oraz Milton Justice za „Down And Out In America”.

1995 rok (67. gala) – nagrody za najlepszy krótkometrażowy film aktorski otrzymali: Peggy Rajski i Randy Stone za „Trevor” oraz Peter Capaldi i Ruth Kenley-Letts za „Franz Kafka’s It’s a Wonderful Life”.

2013 rok (85. gala) – nagrody za najlepszy montaż dźwięku otrzymali: Paul N.J. Ottosson za „Wróg numer jeden” i Karen Baker Landers i Per Hallberg za „Skyfall”.

Czytaj też:

